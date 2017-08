Poważny sprawdzian zawodniczek MKS Lublin

Dla lublinianek, czwartej ekipy poprzedniego sezonu, impreza w Elblągu będzie drugą okazją do przetestowania swojej formy. Poprzedni sprawdzian, w czeskim Hodoninie, wypadł znakomicie, bo lublinianki wygrały turniej u naszych południowych sąsiadów. W decydującym meczu pokonały Vistal Gdynia 25:19, chociaż do przerwy przegrywały 9:14. – Nie było paniki w przerwie. Dziewczyny podeszły do tego starcia z wielką ambicją. Mądrą grą odwróciliśmy jego losy, podkreślam jednak, że ćwiczenie różnych wariantów było ważniejsze niż sam wynik – przekonuje na klubowej stronie trener Robert Lis.

Po wyczerpujących zmaganiach w Hodoninie nasze szczypiornistki dostały od szkoleniowca dzień wolnego. Od wtorku jednak znowu mocno trenowały. Dla trenera Lisa jest to bardzo ważny okres, bo wreszcie może potrenować z całym zespołem. Przypomnijmy, że przez sporą część sierpnia nie mógł skorzystać z usług Kingi Achruk, Marty Gęgi, Weroniki Gawlik, Joanny Drabik i Dagmary Nocuń, które występował razem z reprezentacją Polski w turnieju Japan Cup. Teraz jedyne zawodniczki, które nie pracują z zespołem to kontuzjowane Aleksandra Uzar, Kamila Skrzyniarz. W pełnym treningu nie jest również Alesia Mihdaliova, która przechodzi jeszcze okres rehabilitacji. – Alesia ćwiczy coraz mocniej. Cieszę się, że mogę przećwiczyć z zespołem elementy, które dotąd były omawiane jedyne w teorii – tłumaczy na klubowej stronie Lis.

Lublinianki w Elblągu czeka ciężka przeprawa. W piątek o godz. 18 zagrają z Energą AZS Koszalin. To będzie wyjątkowy pojedynek dla Walentyny Nieściaruk, która niedawno dołączyła do MKS. Jej poprzednim pracodawcą był właśnie klub z Koszalina. W sobotę lublinianki wyjdą na parkiet dwukrotnie. Najpierw o godz. 12 zagrają z Vistalem Gdynia. Dla mistrzyń Polski będzie to okazja do rewanżu za porażkę w Hodoninie. Wreszcie o godz. 18 lublinianki zmierzą się z Kram Startem Elbląg, trzecią ekipą poprzedniego sezonu.

Sezon Superligi ruszy 9 września. Lublinianki w pierwszym meczu zmierzą się na wyjeździe z Koroną Handball Kielce, beniaminkiem rozgrywek