Przebudowany MKS Perła Lublin rozpoczyna nowy sezon

To ma być diametralnie inny sezon w wykonaniu MKS Perła Lublin. Po fatalnych poprzednich rozgrywkach, w których 19-krotny mistrz Polski zajął dopiero czwarte miejsce, w klubie postawiono na odważne zmiany. Zaczęto od samej góry, gdzie wprawdzie posadę utrzymał prezes Marcin Lipiec, ale do pomocy dołożono mu Marcina Bielskiego, który pełni obecnie funkcję dyrektora zarządzającego. Postanowiono również wymienić pion sportowy i pożegnano się z trenerem Nevenem Hrupcem oraz kilkoma zawodniczkami. Stery powierzono Robertowi Lisowi i zapewniono mu odpowiednie narzędzia do pracy. Klub zakontraktował kilka utalentowanych szczypiornistek, a tuż przed rozpoczęciem sezonu pozyskał nowego sponsora tytularnego – Perłę Browary Lubelskie S.A.

Obecnie skład drużyny prezentuje się bardzo interesująco i ciężko jest wytypować siódemkę, która rozpocznie mecz w Kielcach od pierwszej minuty. – Mam bardzo wyrównany zespół i każda zawodniczka może wnieść coś ciekawego do gry drużyny – mówi Robert Lis. Najwięcej emocji budzi obsada bramki i koła. W kadrze MKS Perła są trzy bramkarki – Aleksandra Januchta, Weronika Gawlik i Gabriela Besen. Jeszcze niedawno wydawało się, że Gawlik, wielokrotna reprezentantka Polski, może spać spokojnie. W sparingach Besen zaprezentowała jednak rewelacyjną dyspozycję i zgłosiła poważny akces do gry od pierwszej minuty w Kielcach. – Postaram się znaleźć miejsce dla każdej z nich, bo żadna nie zasługuje na siedzenie na ławce rezerwowych. Podobnie jest na kole, gdzie Sylwia Matuszczyk i Joanna Drabik spisują się znakomicie. Na lewym rozegraniu są Marta Gęga i Aleksandra Rosiak. W tym wypadku również nie jestem w stanie określić, która z nich jest lepsza – wyjaśnia Lis.

Celem MKS Perły jest wywalczenie 20-tego tytułu mistrzowskiego. Droga do niego może być jednak bardzo trudna, ponieważ rywale również się zbroją. Na papierze najmocniejsze składy mają Kram Start Elbląg i Metraco Zagłębie Lubin. Ten drugi zespół już nawet rozpoczął sezon i w rozegranym awansem spotkaniu rozgromił aż 43:17 UKS PCM Kościerzynę. Nie wolno również zapominać o Vistalu Gdynia. W ekipie mistrza Polski zaszły w lecie spore zmiany, co widać zresztą w postawie zespołu w okresie przygotowawczym. Gdynianki nie zachwycały formą i nad Bałtykiem wszyscy spodziewają się trudnych miesięcy.

Superliga w tym sezonie powinna być również bardziej atrakcyjna dla kibiców. Władze ligi postanowiły zmienić system punktowania. Za zwycięstwo w regulaminowym czasie gry ekipa otrzyma 3 pkt. Jeżeli padnie remis, to triumfatora wyłonią rzuty karne. Ich zwycięzca otrzyma 2 pkt, a pokonany zadowoli się 1 pkt. Związek Piłki Ręcznej w Polsce znalazł wreszcie partnera telewizyjnego, który zechciał pokazać kobiece rozgrywki. Przypomnijmy, że w poprzednim sezonie najlepsze szczypiornistki w Polsce można było oglądać co najwyżej w internecie. Teraz ma być inaczej, bo prawa do transmisji ma TVP Sport.

MKS Perła Lublin

Prezes zarządu SPR Lublin S.S.A: Marcin Lipiec. Dyrektor zarządzający: Marcin Bielski. Trener: Robert Lis. Asystentka trenera: Izabela Puchacz. II trener: Tomasz Pietras. Fizjoterapeuta: Damian Śliwa. Lekarz drużyny: dr Jacek Walawski.

Bramkarki: Aleksandra Januchta (96), Weronika Gawlik (86), Gabriela Besen (96).

Rozgrywające: Marta Gęga (86), Kristina Repelewska (81), Alesia Mihdaliova (85), Kamila Skrzyniarz (84), Aleksandra Rosiak (97), Kinga Achruk (89), Walentyna Nieściaruk (88), Małgorzata Stasiak (88).

Skrzydłowe: Agnieszka Kowalska (88), Małgorzata Rola (83), Dagmara Nocuń (96), Aleksandra Uzar (91), Elena Petkovska (97).

Obrotowe: Joanna Drabik (93), Sylwia Matuszczyk (92).

Przybyły: trener Robert Lis, Besen (ZRK Sesvete, Chorwacja), Achruk (Buducnost Podgorica, Czarnogóra), Repelewska (Korona Handball Kielce), Nieściaruk (Energa AZS Koszalin), Petkovska (Metalurg Skopje, Macedonia), Stasiak (Pogoń Szczecin).

Ubyły: trener Neven Hrupec (Jomi Salerno, Włochy) Edyta Charzyńska (KPR Gminy Kobierzyce), Katarzyna Kozimur (Kram Start Elbląg), Ivana Bożović (Magnur Cisnaide, Rumunia), Iwona Niedźwiedź (rozwiązanie kontraktu),

Terminarz spotkań

5-10 września: Metraco Zagłębie Lubin – UKS PCM Kościerzyna (43:17) * Vistal Gdynia – Kram Start Elbląg (26:25) * Pogoń Szczecin – Energa AZS Koszalin * KPR Gminy Kobierzyce – KPR Jelenia Góra * Korona Handball Kielce – MKS Perła Lublin * Piotrcovia Piotrków Trybunalski – Ruch Chorzów. 13 września: Perła – Kobierzyce. 16-17 września: Piotrcovia – Perła. 20 września: Perła – Ruch. 7-8 października: Jelenia Góra – Perła. 14-15 października: Start – Perła. 21-22 października: Perła – Kościerzyna. 28-29 października: Energa – Perła. 4-5 listopada: Perła – Vistal. 11-12 listopada: Pogoń – Perła. 18-19 listopada: Perła – Zagłębie.

Runda rewanżowa rozpocznie się 6 stycznia, a zakończy 10 marca. W drugim etapie rozgrywek najlepsza szóstka zagra między sobą w systemie mecz i rewanż o mistrzostwo Polski. Z kolei pozostałe zespoły w tym samym systemie będą rywalizowały o utrzymanie. Te spotkania odbędą się w kwietniu i maju.