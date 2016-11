Sensacyjna porażka MKS Selgros Lublin w Elblągu

Trzeba przyznać, że gospodynie zwyciężyły zasłużenie. Wprawdzie początek spotkania był bardzo wyrównany, ale po upływie pierwszego kwadransa elblążanki zaczęły przejmować inicjatywę. W ich bramce świetnie spisywała się Solomija Szywerska. Wydatnie w skutecznych obronach pomagały jej koleżanki, które maksymalnie utrudniały mistrzyniom Polski grę w ofensywie. W ataku z kolei szczypiornistki Startu były do bólu skuteczne. Sporym zagrożeniem była zwłaszcza Magda Balsam. W efekcie do przerwy Start prowadził do przerwy aż 15:8.

Sytuacja mistrzyń Polski stała się jeszcze trudniejsza po kilku minutach drugiej połowy, kiedy gospodynie dzięki trafieniu Sylwii Lisewskiej powiększyły przewagę do ośmiu trafień. Wysokie prowadzenie uśpiło elblążanki, co podopieczne Nevena Hrupca zaczęły natychmiast wykorzystywać. Sygnał do odrabiania strat dała Weronika Gawlik, która efektownie obroniła rzut karny wykonywany przez Lisewską. A później swój koncert rozpoczęła Dagmara Nocuń. Młoda skrzydłowa fantastycznie biegała do kontrataków i zdobywała bramkę za bramką. Po przerwie 20-latka zaliczyła aż pięć trafień. Do remisu w 54 min doprowadziła jednak Marta Gęga.

Końcówka była bardzo nerwowa, a lepiej wytrzymał ją Start. W 59 min przyjezdne miały szansę na wyjście na prowadzenie, ale błąd kroków popełniła Małgorzata Rola. W odpowiedzi kilka sekund przed końcową syreną Gawlik została pokonana przez Dominikę Grobelską, która w ten sposób zapewniła sensacyjny triumf ekipie z Elbląga. Na usprawiedliwienie MKS Selgros trzeba dodać, że szczypiornistki z Lublina przed meczem zmagały się z falą chorób, które mocno zakłóciły przygotowania do tego spotkania.

W sobotę mistrzynie Polski czeka kolejny trudny wyjazd. Tym razem w Danii zmierzą się z Randers HK w ramach Pucharu EHF.

Kram Start Elbląg – MKS Selgros Lublin 27:26 (15:8)



Kram: Szywerska, Powaga – Balsam 5, Jędrzejczyk 5, Waga 5, Andrzejewska 4, Lisewska 3, Świerżewska 2, Stokłosa 2, Grobelska 1, Dankowska, Gerej, Kwiecińska, Muchocka, Szopińska.

Kary: 8 min.

Selgros: Januchta, Gawlik – Nocuń 6, Bożović 5, Gęga 5, Mihdaliova 3, Rola 3, Drabik 2, Skrzyniarz 2, Charzyńska, Kowalska, Matuszczyk, Repelewska, Rosiak.

Kary: 8 min.

Sędziowali: Młyński (Zwoleń) i Puszkarski (Legionowo).

Widzów: 1500.

1 Selgros 10 16 282:210

2 Vistal 8 16 243:174

3 Pogoń 7 12 201:148

4 Start 10 12 289:250

5 Zagłębie 9 12 243:235

6 Łączpol 9 9 218:217

7 Energa 9 8 251:249

8 Kobierzyce 9 6 202:252

9 Jelenia Góra 9 5 199:267

10 Olimpia 8 4 201:238

11 Piotrcovia 9 3 208:240

12 Kościerzyna 9 3 192:249

12 listopada: Vistal – Kobierzyce • Zagłębie – Jelenia Góra • Pogoń – Piotrcovia • Energa – Kościerzyna • Łączpol – Olimpia.