Sparingowa porażka MKS Perła Lublin

Skrzyniarz przez wiele miesięcy zmagała się z kontuzją, natomiast Stasiak wróciła na parkiet po przerwie macierzyńskiej. W jej trakcie zmieniła klub i ze Szczecina przeniosła się do Lublina. Była reprezentantka Polski na pierwszą bramkę musi jeszcze poczekać, bo w Piotrkowie Trybunalskim do siatki jeszcze nie trafiła. Skrzyniarz natomiast zakończyła zawody z jednym golem. Warto wspomnieć, że w ekipie Perły zabrakło Weroniki Gawlik, Kingi Achruk i Joanny Drabik, które wciąż odpoczywają po występach w barwach reprezentacji Polski w mistrzostwach świata w Niemczech.

Sam mecz w Piotrkowie Trybunalskim miał dwa oblicza. W pierwszej połowie lepiej spisywały się lublinianki, które jednak miały problem z pokonaniem dobrze dysponowanej Darii Opelt. Po zmianie stron lepiej wyglądały gospodynie, które nawet prowadziły czterema bramkami. W końcówce jednak do głosu doszła Perła, która odzyskała prowadzenie. Utraciła je na 10 sek. przed ostatnią syreną, kiedy do siatki trafiła Katarzyna Matyja. W serii rzutów karnych pomyliły się Marta Gęga oraz Alesia Mihdaliova i to Piotrcovia mogła świętować sensacyjne zwycięstwo.

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – MKS Perła Lublin 36:35 (15:15, 32:32, k. 4:3)

Piotrcovia: Opelt, Sarnecka – Marszałek 6, Wyrzychowska 6, Kopertowska 5, Ivanovic 5, Kucharska 5, Matyja 2, Cygan 1, Despodovska 1, Klonowska 1, Wypych.

Perła: Januchta, Besen – Rola 6, Gęga 5, Matuszczyk 4, Nieściaruk 4, Rosiak 4, Repelewska 3, Mihdaliowa 3, Nocuń 2, Skrzyniarz 1, Stasiak.