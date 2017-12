Weronika Gawlik (MKS Perła): Norweżki to takie same dziewczyny jak my (wideo)

– Podchodzimy do tego starcia jak do każdego innego. To są takie same dziewczyny jak my. Może trochę bardziej doświadczone i na pewno o wiele bardziej utytułowane. Musimy bardzo dobrze przeanalizować ten zespół, ale trzeba się też cieszyć grą, bo możliwość spotkania się na parkiecie z tak dobrym zespołem jest przygodą – powiedziała bramkarka reprezentacji Polski i MKS Perła Lublin, Weronika Gawlik.