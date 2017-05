Zagłębie Lubin zdobywa Puchar Polski w hali Globus

Spotkanie lepiej rozpoczęły zawodniczki z Elbląga bo w początkowych minutach to one uzyskały dwubramkową przewagę. Potem jednak do głosu doszły zawodniczki trener Bożeny Karkut i w 19 minucie po celnym rzucie Marić objęły prowadzenie 10:8. W ostatnich 10 minutach pierwszej połowy oba zespoły grały bramka za bramkę i tym samym Zagłębie utrzymywało wypracowaną przewagę. Co prawda w samej końcówce Start doskoczył na jedno trafienie, ale na przerwę oba zespoły zeszły przy stanie 13:11 dla zawodniczek z Lubina.

Drugą połowę elblążanki rozpoczęły ze sporym animuszem i w 38 minucie po rzucie Lisewskiej przegrywały już tylko jednym golem (17:16). Jednak Zagłębie nie pozwoliło się dogonić i z każdą kolejną minutą zawodniczki z Lubina starały się odbudować wypracowaną przed przerwą przewagę. W 50 minucie „Miedziowe” prowadziły 24:21 i do samego końca nie pozwoliły się już zbliżyć rywalkom na więcej niż trzy trafienia.

Zagłębie Lubin – Kram Start Elbląg 29:26 (13:11)

Zagłębie: Wąż, Maliczkiewicz – Bilik, Kurdzielewicz, Załęczna, Grzyb, Semeniuk, Trawczyńska, Buklarewicz, Wiertelak, Piechnik, Marić, Jochymek, Belmas, Malta, Milojević

Start: Klarkowska, Powaga, Szywerska – Balsam, Hawryszko, Grobelska, Waga, Muchocka, Jędrzejczyk, Gerej, Lisewska, Stokłosa, Świerżewska, Andrzejewska, Szopińska

Sędziowali: Baranowski i Lemanowicz