Azoty poznały rywali w Pucharze EHF

Ekipa z Francji będzie najlepiej znana ekipie z Puław. A to dlatego, że w poprzednim sezonie w Chambery Savoie występował obecny rozgrywający Azotów Marko Panić. I to właśnie ten zespół należy uznać za faworyta do wygrania zmagań w grupie D. Również drużyna z Hiszpanii co roku prezentuje się udanie na arenie międzynarodowej.

Pierwszy mecze fazy grupowej puławianie rozegrają 10 lub 11 lutego 2018. Do ćwierćfinału Pucharu EHF awansują po dwie najlepsze drużyny.