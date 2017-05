Azoty Puławy – MMTS Kwidzyn 30:20. Brąz zostaje w Puławach!

Azoty chcąc obronić brązowy medal musiały wygrać rewanżowe spotkanie więcej niż sześcioma trafieniami. I od samego początku gracze trenera Marcina Kurowskiego ostro wzięli się do pracy. Co prawda po 8 minutach 5:2 wygrywali goście, ale zimny prysznic na początku zmobilizował puławian. Azoty sukcesywnie zaczęły odrabiać starty i w 16 minucie Nikola Prce dał gospodarzom prowadzenie. Bośniak był zresztą bardzo skuteczny i już do przerwy uzbierał sześć trafień.

W ostatnich minutach ton wydarzeniom na parkiecie w dalszym ciągu nadawał zespół z Puław i na przerwę Azoty zeszły prowadząc 17:12 i kwestia brązowego medalu pozostawała sprawą otwartą.

Po zmianie stron drużyna z Kwidzyna nadal nie potrafiła sobie poradzić z naporem gospodarzy. Nikola Prce i spółka z każdą kolejną minutą powiększali swoją przewagę. Kiedy w 37 minucie gola zdobył Krzysztof Łyżwa stan dwumeczu zbilansował się na remis. Chwilę potem na listę strzelców wpisali się Bartosz Jurecki i Rafał Przybylski i puławianie prowadzili już 22:14.

W ostatnich 20 minutach goście starali się zmniejszyć rozmiary porażki do minimum sześciu goli, ale gospodarze skutecznie im to udaremniali. W 54 minucie skuteczną akcją popisał się Jurecki i Azoty prowadziły 25:17. W samej końcówce ekipa z Puław postawiła przysłowiową kropkę nad i zdobywając kolejne bramki i wygrywając , a co za tym idzie zdobywając brązowy medal!

Azoty Puławy – MMTS Kwidzyn 30: 20 (17:12)

Azoty: Koszowy, Bogdanow, Zapora - Grzelak, Jurecki 3, Krajewski 1, Kowalczyk, Kubisztal, Masłowski 1, Orzechowski, Petrovsky, Prce 10/7, Przybylski 7, Skrabania, Sobol 3, Łyżwa 5



Kary: 14 min

MMTS: Kiepulski, Szczecina - Genda 2, Janikowski 1, Krieger 5, Klinger, Krieger, Nogowski 6, Ossowski 1, Peret, Potoczny, Rosiak 2/2, Seroka 1, Szpera 2, Szczepański

Karne: 2/4

Kary: 8 min

Wynik pierwszego meczu: 18:24

Sędziowali: Cezary Figarski, Dariusz Żak