Puławianie nie byli faworytem niedzielnego starcia. Mimo to, nie poddali się przed pierwszym gwizdkiem i początek mieli obiecujący prowadząc 4:2. Kilka straconych piłek i zbyt słaba postawa w obronie sprawiły, że wicemistrzowie Polski odskoczyli najpierw na 6:4, następnie na 11:7. Po 30 minutach wygrywali 16:14.

Po zmianie stron powiało umiarkowanym optymizmem, kiedy w 35 min Rafał Przybylski zmniejszył straty do jednego gola (16:17). Wystarczyło jednak kilka zgubionych piłek, nieprzemyślanych ataków pozycyjnych i przyjezdni znowu powiększyli przewagę do czterech trafień (20:16 w 38 min). 11 minut przed końcem prowadzenie bardziej doświadczonych „Nafciarzy” wzrosło nawet do pięciu bramek (26:21). Na niewiele zadały się przerwy w grze wykorzystane przez trenera Azotów Marcina Kurowskiego, czy obrony rzutów karnych przez Wadima Bogdanowa. Porażka stała się faktem. – Nie ustrzegliśmy się błędów technicznych. Gdybyśmy je wyeliminowali wynik byłby na styku – powiedział po końcowej syrenie rozgrywający Azotów Bartosz Kowalczyk.

– Cieszymy się, że mecz w Puławach nam się udał, ale nie popadamy w szaleńczą radość. W naszej grze pojawiły się błędy, które musimy wyeliminować w rewanżu. Wiemy, że możemy zagrać jeszcze lepiej – przekonywał skrzydłowy Orlen Wisły Michał Daszek.

(grom)

Azoty Puławy – Orlen Wisła Płock 26:29 (14:16)

Azoty: Koszowy, Bogdanow – Przybylski 7, Jurecki 2, Prce 3, Kuchczyński 1, Kubisztal 1, Sobol, Petrovsky 2, Łyżwa 3, Masłowski, Krajewski 4, Kowalczyk 3, Skrabania, Orzechowski. Kary: 4 minuty.

Orlen Wisła: Corrales, Morawski – Daszek 6, Wiśniewski 2, Ghionea 4, Rocha 2, Duarte 2, Piechowski 1, Tarabochia, Pusica 1, Toledo 4, Żytnikow, 2, Racotea 3, Mihić 2. Kary: 10 minut.

Sędziowali: Andrzej Kierczak (Pielgrzymowice), Tomasz Wrona (Kraków). Widzów: 650.

Bez niespodzianki

W drugim półfinale MMTS Kwidzyn przegrał na swoim parkiecie z Vive Tauronem Kielce 24:19 (12:11). Jedynie na początku mistrzowie Polski dali się zaskoczyć i przegrywali 0:4. Ostatecznie obrońcy trofeum wrócili na swoje tory i z zapasem pięciu bramek przystąpią do wtorkowego rewanżu w Kielcach (godzina 18.30).

Dymisja przyjęta, szukają następcy

Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Andrzej Kraśnicki przyjął dymisję selekcjonera reprezentacji narodowej piłkarzy ręcznych Tałanta Dujszebajewa. Decyzję o rezygnacji Kirgiz podjął w niedzielę po remisie 27:27 z Białorusią w eliminacjach do mistrzostw Europy. Były selekcjoner ma jednak nadal współpracować z kadrą będąc doradcą w ZPRP.

ZPRP rozpoczął już rozmowy z potencjalnymi następcami Dujszebajewa. Na pierwszy ogień poszedł Piotr Przybecki z Orlen Wisły Płock.