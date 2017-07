Azoty Puławy rozpoczęły przygotowania do nowego sezonu

Na pierwszych zajęciach nowy trener Daniel Waszkiewicz miał do dyspozycji 22 zawodników

Zanim odbył się pierwszy, otwarty dla kibiców trening, drużyna została oficjalnie zaprezentowana fanom piłki ręcznej, przy okazji podpisania umowy o wsparciu finansowym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy nowej hali w Puławach. Odprawiona została też msza św. w intencji klubu i zespołu.

Oprócz piłkarzy, którzy pozostali w Puławach po zakończonych wiosną rozgrywkach, w treningu uczestniczyli nowi gracze, jak też piłkarze drugiego zespołu, którzy zostali włączeni do szerokiej kadry pierwszej drużyny. Nowymi twarzami w składzie brązowych medalistów Polski są rozgrywający Marko Panic, Paweł Podsiadło i Witalij Titov, skrzydłowi Mateusz Seroka, Wojciech Gumiński i Piotr Jarosiewicz oraz obrotowy Tomasz Kasprzak. Drugą grupę tworzyła puławska młodzież: skrzydłowi Kamil Śliwiński i Jakub Kosiak, bramkarz Emil Wiejak oraz rozgrywający Mateusz Flont i Kacper Adamczuk.

Nowy szkoleniowiec Daniel Waszkiewicz, któremu towarzyszył trener Zbigniew Markuszewski, pełniący funkcję asystenta i zarazem opiekuna drużyny rezerw zdecydował, że na pierwszym treningu zawodnicy pograli w piłkę… nożną. Azoty będą przygotowywać się do rozgrywek na własnych obiektach. – Nie planujemy wyjazdu na obóz. W Puławach jest wystarczające zaplecze do tego, aby się solidnie przygotować do ligi – zapewnia puławski szkoleniowiec. I zaraz dodaje: – Przez pierwsze dwa tygodnie położymy nacisk na przygotowanie ogólne. W zajęciach popołudniowych będziemy już trenowali typowo piłkarsko. Po zakończeniu tego okresu przyjdzie czas na pierwszy sparing, na początek z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Następnie będziemy uczestniczyć w turniejach w Kaliszu i Mielcu. W planach są także jeszcze dwa, może trzy mecze kontrolne.