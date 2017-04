Azoty Puławy zaczynają walkę w ćwierćfinale z Wybrzeżem Gdańsk

Rywalizacja mężczyzn weszła w decydującą fazę – rozpoczęły się play-off. Jako pierwsi wybiegli na parkiet zawodnicy Gwardii Opole i MMTS Kwidzyn. Ich środowe spotkanie zakończyło się po zamknięciu czwartkowego wydania gazety.

Dzisiaj do walki o wejście do strefy medalowej przystępują szczypiorniści z Puław. Ich rywalem będzie rewelacyjnie spisujący się w sezonie zasadniczym beniaminek Wybrzeże Gdańsk. Przeciwnik odniósł 13 remisów i doznał tyle samo porażek, co na koniec dało mu wysokie trzecie miejsce w tabeli grupy granatowej. Zespół prowadzony przez byłych reprezentantów Polski Damiana Wleklaka i Marcina Lijewskiego dał się wyprzedzić tylko Vive Tauronowi Kielce i MMTS Kwidzyn. Za plecami zostawił m. in. Chrobrego Głogów i Pogoń Szczecin. To gdańszczanie, sprawili w ostatniej kolejce sporą niespodziankę, ogrywając w Puławach Azoty 32:29. Tym samym dołączyli do dwójki ekip, które zdobyły puławski obiekt. Wcześniej dokonały tego mistrz z Kielc i wicemistrz z Płocka Orlen Wisła.

Strata punktów przez Azoty, i to jeszcze na swoim parkiecie z beniaminkiem, została przyjęta jako wypadek przy pracy. Zespół już dokładnie przeanalizował błędy, które popełnił i wyciągnął wnioski. – Wybrzeże gra bardzo mocną obroną w środku, stąd będziemy musieli „rozrzucić” rywala w tym elemencie – tłumaczy skrzydłowy puławian Przemysław Krajewski.

Aby myśleć o zwycięstwie, już w pierwszym meczu w Gdańsku, zespół z Puław musi zagrać konsekwentnie w ataku i solidnie w obronie. – W ostatnim spotkaniu z Wybrzeżem w lidze nie ustrzegliśmy się błędów. Naliczyliśmy ich aż 16. Taka liczba w obecnym sezonie przytrafiła nam się po raz pierwszy – dodaje trener Marcin Kurowski. – Dlatego czeka nas dodatkowe zadanie właśnie w tej kwestii.

Kłopotem może być też brak świeżości. Do końca ubiegłego tygodnia puławianie mieli bardzo ciężkie treningi. – Od poniedziałki zeszliśmy z obciążeń. Wszystko po to, abym optymalnie przygotować się na dwa najważniejsze mecze w kwietniu. Nie wyobrażamy sobie, abyśmy nie zdołali pokonać Wybrzeża i nie awansowali do strefy medalowej – mówi popularny „Krajek”.

Na tym etapie drużyny rozegrają mecz i rewanż. Nowością jest fakt, że mogą paść remisy. W przypadku dwóch wyników nierozstrzygniętych potrzebne będą rzuty karne. Jeśli każda z drużyn wygra raz, półfinalistą zostanie ta, która zwycięży wyżej. Natomiast przy równym bilansie bramkowym znowu zawodnicy skorzystają z karnych.

Wszystkie spotkania ćwierćfinałowe obejrzymy w Canal+Sport.

Zestaw par ćwierćfinałowych MP: Wybrzeże Gdańsk – Azoty Puławy (dzisiaj, rewanż 26.04) * Chrobry Głogów – Wisła Płock (sobota i 30.04) * Górnik Zabrze – Vive Kielce (sobota i 29.04) * Gwardia Opole – Kwidzyn zakończył się po zamknięciu tego wydania, rewanż 25.04.

Trzech na Białoruś

Krzysztof Łyżwa, Rafał Przybylski oraz Przemysław Krajewski znaleźli się w 17-osobowej kadrze reprezentacji Polski, która będzie przygotowywać się w Płocku do dwóch spotkań eliminacji mistrzostw Europy z Białorusi (5 i 7 maja). Do reprezentacji wrócili nieobecni podczas mistrzostw świata we Francji: rozgrywający Karol Bielecki i Krzysztof Lijewski.