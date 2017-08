Azoty Puławy zakończyły okres przygotowawczy zwycięstwem

Goście z Ostrowca formalnie wiosną zostali zdegradowani z I ligi, w której występowali w grupie B, razem z doskonale znanym w naszym rejonie AZS AWF Biała Podlaska. Wskutek reorganizacji rozgrywek ekipa KSZO ponownie występować będzie na zapleczu PGNiG Superligi. Prowadzeni przez byłego reprezentanta Polski Mariusza Jurasika przyjezdni nie przestraszyli się brązowych medalistów kraju i przez dłuższy czas dzielnie stawiali im czoła.

Początek był bardzo wyrównany. W 10 minucie prowadzenie puławian wynosiło zaledwie jedno trafienie (5:4). Pod koniec tej części gospodarze zdołali odskoczyć na trzy bramki.

Wyrównany pojedynek toczył się także w drugiej odsłonie. Na parkiecie w Azotach pojawiła się nowa siódemka z Piotrem Masłowskim na rozegraniu i Wojciechem Gumińskim na lewym skrzydle. Po kilkunastu minutach i dobrej grze przyjezdnych prowadzenie puławian stopniało do trzech goli (19:16). Taka różnica utrzymywała się jeszcze po kilku kolejnych akcjach.

Ostatnie 20 minut meczu należało już do gospodarzy. Po przerwie na żądanie w wykonaniu trenera Waszkiewicza puławianie podkręcili tempo. Dokładniejsza gra w ataku pozycyjnym i kontrze, solidna postawa w obronie i dobre interwencje w bramce sprawiły że trzybramkowa przewaga zaczęła się powiększać. Prowadząc 23:20 miejscowi do końcowej syreny dali sobie rzucić zaledwie dwa gole. Sami w tym okresie aż dziesięciokrotnie trafiali do bramki I-ligowca. Efektem tego było wysokie zwycięstwo 33:22.

Sparingiem z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Azoty zakończyły cykl gier kontrolnych. Od 14 lipca, kiedy to zespół rozpoczął przygotowania do nowego sezonu, zmierzył się z ośmioma rywalami. Zazwyczaj były to zespoły z PGNiG Superligi: Górnik Zabrze, Stal Mielec, KPR Legionowo, Piotrkowianin Piotrków Trybunalski i Zagłębie Lubin. Jednym ze sparingpartnerów była I-ligowa Nielba Wągrowiec i raz puławianie zagrali z wicemistrzem Ukrainy ZTR Zaporoże. Tylko jedna porażka z zabrzanami i pozostałe wygrane to dobre osiągnięcie.

Azoty Puławy – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 33:22 (16:10)

Azoty: Bogdanow, Dupjachanec – Gumiński 5, Panic 4, Kowalczyk 4, Seroka 4, Podsiadło 3, Titow 3, Łyżwa 2, Jurecki 2, Prce 2, Orzechowski 1, Skrabania 1, Grzelak 1, Masłowski 1, Jarosiewicz, Kasprzak.