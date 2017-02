Azoty zagrają pierwszy raz w tym roku we własnej hali

Mecz został przeniesiony z soboty ze względu na halą, która w pierwszym terminie została zajęta. Dla podopiecznych trenera Marcina Kurowskiego spotkanie z Chrobrym będzie kolejną okazją do powiększenia konta punktowego. Ostatnio pojawiły się na nim kolejne trzy „oczka” po środowej wyprawie do Lubina. Po zaciętym meczu Azoty pokonały miejscowe Zagłębie 30:28. – Gdybyśmy wykorzystali wszystkie wypracowywane sytuacje nasze zwycięstwo byłoby bardziej okazałe. W pewnych momentach meczu zabrakło nam cierpliwości w grze, a nastawione na szybką piłkę ręczną Zagłębie to wykorzystało – tłumaczy szkoleniowiec puławian Marcin Kurowski.

W spotkaniu z kolejnym zespołem z Dolnego Śląska puławianom też nie będzie łatwo. Chrobry, w którym nie tak dawno grał obrotowy Azotów Bartosz Jurecki, zaczął obecny rok również od zwycięstwa. Na swoim parkiecie przekonująco ograł KPR RC Legionowo 29:23. Trzy punkty głogowianie zawdzięczają dobrej postawie w drugiej części meczu. Po skromnym prowadzeniu 13:12 w pierwszej odsłonie, w kolejnej Chrobry rozegrał bardzo dobre zawody. Skutecznością popisali się doświadczony Arkadiusz Miszka, zdobywca 10 goli oraz Mariusz Gujski i Kamil Sadowski. Obaj zdobyli po sześć bramek. – Do kadry naszego rywala wróciło kilku kontuzjowanych zawodników i od razu przełożyło się to na wyniki tego zespołu – mówi opiekun Azotów. – Z pewnością czeka nas tak samo, a może nawet jeszcze bardziej, trudne spotkanie niż środowe w Lubinie. Żaden przeciwnik nie odda nam punktów za darmo.

Dobre wyniki w pierwszej części rozgrywek sprawiły, że Azoty zaczynają być traktowane przez pozostałe ekipy, jako trzecia siła w polskiej lidze. – Naszym celem w obecnym sezonie jest włączenie się do rywalizacji z dwoma utytułowanymi drużynami: Vive Tauronem Kielce i Orlen Wisłą Płock – tłumaczy prezes Azotów Jerzy Witaszek. – Jeszcze w lutym zagramy spotkanie rewanżowe z Płockiem i nie stoimy na straconej pozycji. Marzy nam się walka w wielkim finale. Nie wyobrażamy sobie abyśmy nie pokonali na swoim terenie Chrobrego.

(grom)

Uhonorują kibiców

W przerwie niedzielnego meczu z Chrobrym zarząd KS Azoty Puławy nagrodzi 30 członków z najdłuższym stażem wspierających klub. Sympatycy brązowych medalistów kraju otrzymają repliki koszulek meczowych drużyny.