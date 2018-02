Azoty zagrają w hali Globus. Bilety nadal w sprzedaży

Zakupy można robić za pośrednictwem portalu ebilet.pl. Bezpośredni link umieszczony jest na klubowej stronie Azotów Puławy. Bilety można też zamawiać i odbierać w salonie Empik. Wejściówki są w trzech kategoriach cenowych: pierwsza, najdroższa, za 35 zł, druga – 25 zł i trzecia – 12 zł.

We wtorek kibice piłki ręcznej mieli dużą możliwość wyboru miejsca na trybunach hali Globus. Wolnych było 2244 biletów z puli ponad 3 tysięcy przeznaczonej do sprzedaży. W rozdzieleniu na poszczególne kategorie sytuacja wyglądała następująco. Najwięcej 1091 wejściówek było z kategorii trzeciej, czyli najtańszych. Te dostępne są w sektorach: 1, 1 b, 2, 8, 9, 9 b, 11 b, 12, 13, 19, 19 b, 20 i 20 b. Obejmują one krzesełka w najmniej komfortowym miejscu pod względem widoczności, czyli na łukach trybun. Za 25 złotych sympatycy szczypiorniaka mogli wybierać spośród 524 biletów. Każdy, kto chciał przeznaczyć taką kwotę na zakup biletu, mógł zarezerwować miejsce w sektorach: 3 b, 7, 7 b, 14, 14 b i 18. Z kolei w najdroższej cenie dostępnych było jeszcze 629 biletów. Te miejsca można było „zaklepać” w sektorach: 4, 4 b, 5, 5 b, 6, 6 b, 15, 16, 16 b, 17 i 17 b i obejmowały one trybuny po obu stronach linii bocznych boiska, z najlepszą widocznością.

Na trybunach hali Globus zasiądą też członkowie wspierający puławski klub. Mieli oni możliwość wymiany wejściówek honorowanych podczas spotkań w hali MOSiR w Puławach na bilety. Duża liczba dostępnych jeszcze biletów zaskakuje. Im bliżej zawodów, tym ilość ta zapewne będzie się zmniejszać. Wielu kibiców czeka na ostatni dzwonek, niektórzy wolą zakupić wejściówki tradycyjną metodą, czyli w kasie. – W dniu meczu, w niedzielę 11 lutego kasy zostaną otwarte, aby wszyscy chętni mogli nabyć bilety – mówi kierownik klubu Azoty Puławy Witold Chojnacki.

Poza spotkaniem z zespołem ze Szwajcarii puławianie rozegrają w hali Globus jeszcze dwa mecze grupowe. W sobotę 24 lutego zmierzą się z Chambery Savoie z Francji, zaś 31 marca, tym razem w Wielką Sobotę, potyczką z Fraikin BM. Granollers z Hiszpanii zakończą rywalizację na etapie grupy.

Dotychczas podopieczni trenera Daniela Waszkiewicza dwukrotnie wystąpili w lubelskim obiekcie w roli gospodarza, za każdym razem grali z mistrzem Polski PGE Vive Kielce: 1 lutego 2014 i 24 lutego 2016 roku. W obu przypadkach na trybunach zasiadł komplet publiczności, a liczba chętnych do obejrzenia na żywo największych gwiazd piłki ręcznej sięgała nawet 8 tysięcy.