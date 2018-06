Krok od brązu. Pora na rewanż Azotów z Gwardią Opole

Gospodarze przystąpią do rywalizacji z zaliczką zaledwie dwóch bramek z pierwszego spotkania (wygrana 30:28). Obrońcy brązowego medalu nie mieli w Opolu łatwej przeprawy. Gwardziści postawili twarde warunki, szczególnie w pierwszej odsłonie. Miejscowi skutecznie eliminowali rzuty z drugiej linii. To Gwardia przejęła inicjatywę i po 30 prowadziła 17:14. – W pierwszej połowie nie graliśmy tego, co sobie założyliśmy. W szatni trener Daniel Waszkiewicz spokojnie nam o tym przypomniał – tłumaczy kapitan Azotów Bartosz Jurecki.

Drużyna gości potrzebowała ośmiu minut na początku drugiej odsłony aby najpierw doprowadzić do remisu, a następnie wyjść na prowadzenie 19:18. Za zdobywanie bramek wzięli się skrzydłowi Mateusz Seroka i Wojciech Gumiński oraz rozgrywający Nikola Prce i Wojciech Kowalczyk. Ważna dla przebiegu rywalizacji była trzecia kara dwóch minut dla Przemysława Zadury w 32 min, po faulu na Gumińskim. Brak rozgrywającego wstrząsnął gospodarzami, zmalała siła ognia drugiej linii. Nie zmienia to faktu, że oglądaliśmy już zupełnie inne Azoty. Goście grali twardo w defensywie, dobre zawody zaliczył też bramkarz Wadim Bogdanow.

Puławianie mogli podejść do sobotniego rewanżu nawet z zaliczką pięciu goli. W 58 min Marko Panic trafił na 30:25. Ostatecznie zakończyło się jednak wygraną 30:28. Taki wynik zapowiada bardzo ciekawą rywalizację w rewanżu. – Dwie bramki przewagi to żadna zaliczka, czeka nas zacięte spotkanie – zapowiada trener Azotów Daniel Waszkiewicz

Mistrz znowu w Kielcach?

W wielkim finale nie było niespodzianki. Obrońca mistrzostw PGE Vive Kielce pokonał na wyjeździe z wicemistrzem Orlen Wisłą 33:28. Rewanż w niedzielę w Kielcach (godzina 16).

mecz finałowy:

Orlen Wisła Płock – PGE VIVE Kielce 28:33 (11:15)

Orlen: Wichary, Morawski – Daszek 2, Duarte 4, Krajewski 3, Racotea 1, Ghionea 5, Piechowski, Ivić 1, Tarabochia 2, Żabić 6, Mihić 2, De Toledo 2.

Vive: Szmal, Ivić – M. Jurecki 7, Dujszebajew 2, Kus, Aguinagalde 4, Bielecki 2, Jachlewski 4, Strlek 3, Janc 5, Lijewski 2, Jurkiewicz 1, Zorman 1, Mamić, Bombac 2, Djukić.