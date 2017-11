Paweł Podsiadło (Azoty Pulawy): Przed nikim nie pękamy

Przed wami losowanie fazy grupowej Pucharu EHF. Na kogo chcecie trafić, a kogo uniknąć?

– Wygraliśmy rywalizację z Duńczykami z Holstebro i osiągnęliśmy historyczny awans do fazy grupowej. Z kolegami z drużyny dyskutujemy, że fajnie byłoby zagrać z naprawdę klasowymi zespołami: z Niemiec, Francji. Bartek Jurecki, który przez wiele lat występował w SC Magdeburg po cichu liczy właśnie na tego przeciwnika. Już w dwumeczu trzeciej rundy pokazaliśmy swoje atuty, teraz warto by sprawdzić się z najlepszymi.

Z racji występów w lidze francuskiej, pan chciałby zapewne trafić na jednego z przedstawicieli tego kraju?

– Obecnie lekki kryzys przeżywa drużyna Chambery, ale pamiętajmy, że rozgrywki fazy grupowej rozpoczną się dopiero na początku przyszłego rpku. Wówczas ten rywal może być już w zupełnie innej formie.

Przyjdzie wam teraz grać co trzy, cztery dni. Macie odpowiednio szeroką kadrę?

– W meczu z Team Tvis Holstebro zabrakło środkowych rozgrywających Krzysztofa Łyżwy i Bartosza Kowalczyka. Z konieczności wystąpiłem na ich pozycji. Było to ciekawe doświadczenie. W drugiej linii mamy na tylu ogranych zawodników, że z pewnością będą potrafili odnaleźć się w nowej roli. Fazę pucharową rozpoczniemy w lutym. Do tego czasu Bartek Kowalczyk powinien już być zdolny do gry i z pewnością nam pomoże.

Niewielu z was ma doświadczenie w europejskich pucharach.

– Będziemy go zdobywać w kolejnych meczach. Nie zamierzamy składać żadnych deklaracji. Bez względu na to, z kim przyjdzie nam grać, będą to zacięte mecze. Z silnym zespołem z Holstebro pokazaliśmy charakter. W obu spotkaniach przegrywaliśmy różnicą czterech, a nawet pięciu bramek i zdołaliśmy wyciągnąć wynik. Takie doświadczenie buduje zespół i zaprocentuje w przyszłości.

Wszystko wskazuje na to, że mecze fazy grupowej rozgrywać będziecie poza Puławami, bo hala MOSiR jest za mała.

– Najbliżej będziemy mieli do hali Globus w Lublinie. Zawsze łatwiej jest grać tam, gdzie się codziennie trenuje. Czekamy z niecierpliwością na werdykt w tej sprawie.