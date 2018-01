Polscy piłkarze ręczni nie zagrają na mistrzostwach świata

Już w pierwszym spotkaniu turnieju w Portugalii Polacy nie mieli lekko. Zespół Kosowa postawił na początku twarde warunki. Nie mający nic do stracenia rywale po kwadransie gry objęli nawet prowadzenie 7:4. Biało-Czerwoni poszli na wymianę ciosów połączoną z grą na kontakcie, co było na rękę rywalom, którzy dopiero w 2015 roku wpisani został do struktur europejskich federacji. W akcjach reprezentantów widać było nadmierną nerwowość. Do przerwy Polakom udało się wygrać różnicą zaledwie jednej bramki.

Dopiero po zmianie stron, i to nie bez trudu, kadrowicze Piotra Przybeckiego przejęli kontrolę nad spotkaniem. Wynikało to z faktu, że amatorzy z Kosowa znacznie opadli z sił, po bardzo szybkiej pierwszej połowie. Trzeba też przyznać, że bardzo dobrze w bramce zaprezentował się Adam Morawski, który zastąpił Piotra Wyszomirskiego. Były golkiper Azotów Puławy, grający obecnie w TBV Lemgo, nie miał dobrego dnia, zaliczając kilka nieudanych interwencji.

Przed sobotnim meczem z Cyprem Piotr Przybecki dokonał dwóch zmian w składzie. Pojawili się prawoskrzydłowy Michał Daszek i obrotowy Marek Daćko. Z meczowej szesnastki wypadli rozgrywający Paweł Paczkowski i obrotowy Kamil Syprzak. Pierwszy w starciu z Kosowem nabawił się urazu pachwiny.

Z Cypryjczykami, amatorami w piłce ręcznej, naszym poszło łatwo i przyjemnie. Spokojnie można stwierdzić, że Polacy zrobili sobie trening strzelecki przed niedzielnym starciem z Portugalią.

W niedzielę w kadrze pojawili się bramkarz Sławomir Szmal i ponownie Kamil Syprzak. Mecz, tak jak przewidywano, był bardzo zacięty i emocjonujący, ale zakończony tylko remisem 27:27. Taki wynik nic Polakom nie dał. Polski handball sięgnął już dna. Zabraknie nas na drugiej z rzędu, po obecnych ME w Chorwacji, międzynarodowej imprezie.

Portugalia – Polska 27:27 (15:13)

Polska – Kosowo 30:19 (13:12)

Polska: Wyszomirski, Morawski – Makowiejew 1, Krajewski, Walczak, Nogowski 3, Genda 2, Syprzak 4, Moryto 10, M. Gębala, Przybylski 5, Paczkowski 1, Gierak 1, Krieger, T. Gębala 2, Chrapkowski 1.

Cypr – Polska 13:46 (8:23)

Polska: Wyszomirski, Morawski – Krajewski 4, Nogowski 7, T. Gębala 3, Genda 7, Chrapkowski, Makowiejew, Gierak 4, Przybylski 1, Krieger 2, Moryto 4, M. Gębala 2, Walczak 3, Daszek 8, Daćko 1.

Pozostałe wyniki turnieju preeliminacyjnego w Portugalii: Portugalia – Cypr 47:16 (22:7) * Portugalia – Kosowo 36:22 (17:11) * Kosowo – Cypr 22:24 (14:14).

Klasyfikacja końcowa: 1. Portugalia, 2. Polska, 3. Cypr 4, Kosowo.