Puchar EHF: Azoty zagrają z Benficą

We wtorek nad ranem rozlosowano pary trzeciej rundy Pucharu EHF. Azoty Puławy trafiły na Benficę Lizbona.

Portugalczycy są doskonale znani w Puławach, bo obie ekipy przed dwoma laty mierzyły się ze sobą w Challenge Cup. Wówczas do kolejnej rundy awansowała Benfica, która wygrała w Polsce ośmioma bramkami. Teraz Azoty będą miały okazję do zrewanżowania się za to spotkanie.

W trzeciej rundzie Pucharu EHF rywalizuje także Górnik Zabrze. Ślązacy wylosowali fińskie Rihiimaeki Cocks.



Pierwsze mecze odbędą się w dniach 19/20 listopada. Rewanże zostaną rozegrane tydzień później.