Robert Orzechowski (Azoty Puławy): Przed nami mecze prawdy

Powrót po ponad półrocznej przerwie do gry nie jest łatwą rzeczą?

– Wystąpiłem w trzech tegorocznych spotkaniach i na razie jeszcze dużo mi brakuje do optymalnej formy. Techniki się nie zapomina, ale niektórych rzeczy nie mogę jeszcze wykonywać na sto procent. Muszę się odbudować pod względem sportowym. W ostatnim spotkaniu z Chrobrym Głogów oddałem jeden rzut na bramkę – to tak na dobry początek. Nie można od razu iść na kontakt z rywalem, który ostro blokuje. Nadejdzie czas, że znowu będę grał na maksimum możliwości. Na początek skupiłem się na precyzyjnym dogrywaniu piłek do skrzydłowych.

Po wyleczeniu kontuzjowanego barku czuje się pan już znacznie lepiej?

– Na razie nic mi nie dolega. W mojej sytuacji potrzeba mi czasu na ponowne ogranie się i powrót do optymalnej formy. Cieszę się z tego, że przerwa trwała zaledwie sześć miesięcy.

Obecny rok Azoty mają bardzo udany: trzy rozegrane spotkania i trzy zwycięstwa: nad Zagłębiem Lubin i Chrobrym Głogów oraz Meblami Wójcik Elbląg w 1/8 finału Pucharu Polski. W sumie w ligowym dorobku obecnego sezonu macie już 15 wygranych.

– Poza Vive Tauronem Kielce i Orlen Wisłą Płock pozostali przeciwnicy przekonali się o naszej sile. W rozgrywkach doszliśmy do momentu, w którym okaże się na co tak naprawdę nas stać.

W niedzielę czeka was starcie w Kwidzynie, a w środę u siebie Płockiem. To będą mecze prawdy?

– Już pierwsze spotkanie z MMTS zapowiada się bardzo interesująco. Zespół w Kwidzyna zwyżkuje z formą, wygrał z Górnikiem Zabrze. Ostatnio ograliśmy go w naszej hali, a ulegliśmy na wyjeździe. Czeka nas bardzo trudna przeprawa.

Jednak wiarygodnym testem waszych możliwości będzie szlagier z Płockiem?

– To „Nafciarze” są bardziej klasowym zespołem i po tej rywalizacji poznamy prawdziwe oblicze Azotów.

Gra idzie nawet o miejsce w ścisłym finale mistrzostw Polski?

– Podział zespołów na grupy w PGNiG Superlidze sprawił, że możemy uniknąć dwóch potentatów czyli Orlen Wisły i Vive Tauronu na etapie ćwierćfinału i półfinału. Możemy trafić na nich dopiero w ścisłym finale. Warunkiem jest zajęcie pierwszego miejsca w grupie na koniec rundy rewanżowej. Na razie plasujemy się na drugiej pozycji. Mamy dobry, wyrównany zespół, który potrafi nawiązać walkę z najlepszymi w kraju. I z wielkim zainteresowaniem czekamy na oba mecze.