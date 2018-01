Ruszyła sprzedaż biletów na mecze Azotów w Pucharze EHF

Zakupy można robić za pośrednictwem portalu ebilet.pl. Bezpośredni link umieszczony został na klubowej stronie Azotów Puławy. Bilety można też zamawiać i odbierać w salonie Empik. Wejściówki zostały podzielone na trzy kategorie. Pierwsza, najdroższa, jest dostępna w cenie 35 zł., druga – 25 zł i trzecia – 12 zł. Najdroższe dostępne są w sektorach: 4, 4 b, 5, 5 b, 6, 6 b, 15, 16, 16 b, 17 i 17 b. To miejsca na trybunach po oby stronach linii bocznych, z najlepszą widocznością. Z kolei te w średniej kwocie znajdują się przy liniach bocznych boiska na wysokości pola bramkowego i obejmują sektory: 3 b, 14, 14 b i 18. Do kategorii 3 zaliczone zostały wejściówki w sektorach: 1, 1b, 2, 8, 9, 9b, 11 b, 12, 13, 19, 19 b, 20 i 20 b. Obejmują one krzesełka w najmniej komfortowym miejscu pod względem widoczności czyli na łukach. Warto też dodać, że ze sprzedaży wyłączone zostały miejsca z sektorów: 3, 7, 7 b, 10, 10 b, 11 i 15 b. To te, które zarezerwował puławski klub. – Zgodnie z przepisami EHF jako organizator musimy zapewnić 10 procent miejsc, to nieco ponad 400 wejściówek – tłumaczy kierownik klubu Azoty Puławy Witold Chojnacki.

Pojemność lubelskiej hali Globus to 4119 miejsc. W weekend, z dostępnych ponad 3500 biletów, kibice zarezerwowali już 105: 91 z kategorii nr 1 i 14 za kwotę 12 zł. – Będziemy grać z bardzo dobrymi drużynami. Oprócz Szwajcarów zmierzymy się z Chamnery Savoi z Francji i Granollers z Hiszpanii. Dotychczasowe dwa spotkania w lidze z mistrzem Polski Vive Kielce wypełniły halę Globus w komplecie. Mamy nadzieję, że nasza rywalizacja w fazie grupowej Pucharu EHF również cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem kibiców piłki ręcznej w naszym regionie – mówi prezes Azotów Jerzy Witaszek.

Azoty w telewizji

Dwa styczniowe mecze Azotów Puławy kibice będą mogli obejrzeć na szklanym ekranie. Stacja Canal+ Sport przeprowadzi bezpośrednie transmisje ze spotkań ze Stalą Mielec na wyjeździe i z Wybrzeżem Gdańsk, w Puławach.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane 17 stycznia w Mielcu, w ramach 16. kolejki PGNiG Superligi. Początek telewizyjnej transmisji o godzinie 18.15, zaś kwadrans później rozpocznie się bezpośrednia relacja.

Trzy kolejki później rozegrany zostanie mecz z Wybrzeżem (27 stycznia, sobota). Telewizyjne studio rozpocznie się 12.45, zaś pierwszy gwizdek zabrzmi o 13.