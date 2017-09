Wojciech Gumiński (Azoty Puławy): Trzeba czasu i cierpliwości

W meczu inauguracyjnym ze Stalą Mielec puławianin był najskuteczniejszym zawodnikiem zdobywając 11 bramek. Nowy nabytek brązowych medalistów kraju rozegrał prawie całe spotkanie, wygrane 32:23. W końcówce zastąpił go Piotr Jarosiewicz.

Debiut w nowej drużynie jak marzenie. Można tylko zazdrościć?

– Nie spodziewałem się, że już w pierwszym meczu zdobędę dla mojego nowego zespołu aż 11 bramek. Tym bardziej, że było to nasze pierwsze spotkanie w sezonie i to od razu przed własnymi kibicami. Inauguracja wypadła bardzo okazale. Wszyscy cieszymy się z tego wyniku.

Jednak pierwsza połowa obfitowała w trudności.

– Byliśmy przemotywowani i bardzo zestresowani. Gdzieś w głowach siedziało to, że gramy po raz pierwszy o stawkę przed własną publicznością. W drugiej części pokazaliśmy już, że jesteśmy solidną drużyną.

I również stanęliście mocno w obronie, co od razu przełożyło się na wynik.

– Rywal pogubił się w ataku, pojawiały się przechwyty i szybkie kontry z naszej strony. Prowadzenie powiększało się z minuty na minutę, aż do końcowego zwycięstwa.

Najważniejszym zadaniem będzie nadal zgrywanie zespołu. Jak długo może potrwać ten proces?

– Potrzebujemy czasu i cierpliwości. Zarówno my, drużyna, jak też nasi kibice. Myślę, że z każdym kolejnym tygodniem będziemy grać coraz lepiej, poprawi się komunikacja, co przełoży się na skuteczność.

Uważa pan, że poprzez swoją dobrą grę przekonał trenera Daniela Waszkiewicza, aby właśnie pana wystawiał w pierwszej siódemce Azotów?

– Nie myślę takimi kategoriami, choć chciałbym grać jak najwięcej. Oprócz mnie na tej pozycji są jeszcze Adam Skrabania i Piotr Jarosiewicz. Przed nami długi sezon i z pewnością dla każdego z nas będzie okazja do pokazania się. Obecnie ważne jest, aby do pełni sił powrócił Adam. Będzie to z korzyścią dla drużyny. Każdy zdrowy gracz to bardzo dobra wiadomość dla trenera i zespołu.