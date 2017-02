Piłkarki Górnika Łęczna walczą o półfinał Pucharu Polski

W sobotę o godz. 11 na sztucznej murawie w Łęcznej Górnik Łęczna i AZS PWSZ Wałbrzych powalczą o awans do półfinału Pucharu Polski. Faworytem są gospodynie, które celują w dotarcie do finału

Dla podopiecznych Piotra Mazurkiewicza będzie to pierwsze oficjalne spotkanie o stawkę. Wcześniej łęcznianki rozegrały serię sparingów, z których zdecydowana większość zakończyła się ich zwycięstwem. Gospodynie przystąpią do tego spotkania w najmocniejszym składzie. Do protokołu zostanie nawet wpisana Karolina Koch, która przez blisko dwa lata była kontuzjowana.

Od razu po zakończeniu sobotniego spotkania, 6 zawodniczek Górnika uda się w podróż do Szczecina, gdzie rozpocznie się zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski. 2 dni później z Berlina Biało-Czerwone wylecą do Turcji, gdzie wezmą udział w turnieju Gold City Women’s Cup. W jego ramach zagrają z Kosowem, Rumunią i Turcją.