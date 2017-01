Piotr Masłowski wraca do formy

Fot. Grzegorz Sierocki/KS Azoty Puławy Piotr Masłowski wraca do kadry Azotów po kontuzji dłoni

Tym razem puławianie zmierzyli się z beniaminkiem I ligi grupy B KSZO Odlewnią Ostrowiec Świętokrzyski. Trener Marcin Kurowski nie mógł jeszcze skorzystać z uczestników mistrzostw świata: Przemysława Krajewskiego, Rafała Przybylskiego, Krzysztofa Łyżwy i Vadima Bogdanowa. Cała czwórka powróci do zajęć w poniedziałek.

Pod nieobecność graczy z podstawowego składu szkoleniowiec dał pograć zmiennikom: Kamilowi Śliwińskiemu i Kacprowi Adamczukowi. Obaj mogą zaliczyć swój występ do udanych. Śliwiński zdobył sześć bramek, Adamczuk trzy.

Wyrównana walka trwała przez niecałe 40 minut. Później już doświadczenie brązowych medalistów kraju wzięło górę. W dobrej dyspozycji rzutowej był powracający do formy po kontuzji reprezentacyjny rozgrywający Piotr Masłowski. To on będzie odpowiedzialny za konstruowanie gry w meczach o punkty. Szkoleniowca z Puław cieszy też sześć trafień doświadczonego Michała Kubisztala.

Mecz rozegrany został gościnnie w Kraśniku. – Chcemy promować piłkę ręczną w naszym regionie – tłumaczy decyzję o wyjeździe do tej miejscowości trener Kurowski. Opiekun zespołu, mimo zajęcia tylko trzeciego miejsca, jest zadowolony z ostatniego turnieju w Finlandii. – Mieliśmy okazję konfrontacji z różnymi stylami gry w piłkę ręczną, innymi niż prezentowane przez zespoły w naszej lidze. Takie doświadczenie powinno procentować w przyszłości, szczególnie w rywalizacji w europejskich pucharach – mówi szkoleniowiec Azotów.

Przed puławianami jeszcze jeden mecz kontrolny w zimowym okresie przygotowawczym do drugiej części rozgrywek. W środę do Puław przyjedzie Stal Mielec. Natomiast 4 lutego, w 1/8 finału Pucharu Polski, Azoty zmierzą się w Elblągu z Meblami Wójcik. Pierwszy mecz ligowy zawodnicy Marcina Kurowskiego rozegrają 8 lutego na wyjeździe z Zagłębiem Lubin.

Azoty Puławy – KSZO Odlewnia Ostrowiec Świętokrzyski 37:29 (15:14)

Azoty: Koszowy, Zapora – Masłowski 9, Kubisztal 6, Śliwiński 6, Prce 5, Petrovsky 5, Adamczuk 3, Sobol 2, Jurecki 1, Kuchczyński, Orzechowski, Grzelak.

Puchar przed ligą

Pary 1/8 finału Pucharu Polski: 1 lutego: OKPR Warmia Traveland Olsztyn – Kancelaria Andrysiak Stal Gorzów * 4 lutego: Meble Wójcik Elbląg – Azoty-Puławy (godzina 17) * MMTS – Kwidzyn – Piotrkowianin Piotrków Trybunalski * Czuwaj Przemyśl – Vive Tauron Kielce * Zagłębie Lubin – Orlen Wisła Płock * Wybrzeże Gdańsk – MKS Kalisz * Gwardia Opole – Stal Mielec * wygrany z pary: AZS AWF Biała Podlaska/KPR RC Legionowo – Sandra SPA Pogoń Szczecin.

Mecz zaległy 1/16 (rozegrany 28 stycznia): SPR Tarnów – Stal Mielec 32:35 * spotkanie 1/16: AZS AWF Biała Podlaska – KPR RC Legionowo zostanie rozegrane 1 lutego, o godzinie 18.