Piotr Więckowski (KM Cross Lublin): Z Dariuszem Śledziem jesteśmy po słowie

Wielu kibiców wciąż zadaje sobie pytanie, czy ligowy żużel po rocznej przerwie wróci do Lublina. Co w tej chwili może pan powiedzieć o ewentualnym starcie KM Cross w przyszłorocznych rozgrywkach drugiej ligi?

– Jest duża grupa osób zdeterminowanych do tego, by w najbliższym sezonie przywrócić ligowy żużel. Są pewne deklaracje ze strony prezydenta Krzysztofa Żuka, który mocno mobilizuje nas do realizacji tego celu. Najbliższy czas pokaże, czy to się uda. Obecnie jesteśmy w trakcie dopinania wszystkich procedur. Naszą mocną stroną jest to, że mamy swoich wychowanków, a pod względem szkolenia młodzieży w sporcie żużlowym są duże deficyty. Praca, którą wykonaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, powinna wkrótce zaowocować.

Ilu zawodników ma w tej chwili KM Cross?

– Licencje posiada ośmiu żużlowców. Z tej grupy nie wszyscy dadzą radę spełnić stawiane przed nimi oczekiwania. Ale część z nich w przyszłym sezonie powinna walczyć o miejsce w składzie.

Kogo ma pan na myśli?

– Mogę wymienić Emila Peronia, Kamila Brzezińskiego, Eryka Borczucha, Maćka Kuromonowa i Krystiana Włodarczyka. Dawid Flis, który w tym roku nie startował z powodu problemów zdrowotnych prawdopodobnie będzie musiał jeszcze raz podejść do egzaminu na licencję. Pozostali chłopcy raczej zakończą swoje przygody z żużlem.

Jeśli chodzi o seniorów, to w kuluarach padają nazwiska m.in. Daniela Jeleniewskiego, Bjarne Pedersena, czy Sama Mastersa. Czy jest szansa, żeby choć jeden zawodnik tej klasy w przyszłym sezonie startował w barwach lubelskiego klubu w drugiej lidze?

– Niech ludzie plotkują, bo to też jest potrzebne. W tej chwili prowadzimy rozmowy, dlatego nie chcę wymieniać żadnych nazwisk. Okres transferowy potrwa od 1 do 14 listopada i po tym terminie będziemy ogłaszać, z kim podpisaliśmy umowy.

Czy rozmowy z Dariuszem Śledziem w sprawie objęcia przez niego funkcji trenera zostały już zakończone?

– Jesteśmy po słowie. Dokumenty nie zostały jeszcze podpisane, ale Darek angażuje się już w działania klubu.

Dziś w Warszawie odbędzie się spotkanie GKSŻ z przedstawicielami klubów dotyczące m.in. planowanych zmian w regulaminie PLŻ 2. Wśród nich jest m.in. ograniczenie liczby zawodników w składzie meczowym z siedmiu do sześciu, wprowadzenie limitu jednego obcokrajowca, mówi się też o rozgrywaniu meczów w soboty. Jakie stanowisko będzie pan prezentował w tych kwestiach?

– Każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Stanowisko podejmiemy na podstawie dyskusji. Mam kilka swoich przemyśleń, ale na razie zachowam je dla siebie.