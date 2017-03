Piotr Żemło (Wisła): W Puławach mam szansę na rozwój

Dlaczego akurat Puławy? Pewnie miał pan więcej ofert...

– Wisła była bardzo konkretna, odniosłem wrażenie, że w Puławach naprawdę mnie chcą. Dlatego zdecydowałem się na transfer do I ligi. W moim wieku najważniejsze jest, żeby regularnie grać. I w Puławach dostanę taką szansę. Dzięki temu będę miał szansę rozwinąć się jako piłkarz.

Jaką opinię w środowisku ma Wisła?

– Szczerze to nie wypytywałem za bardzo na temat klubu. Zanim zdecydowałem się na transfer sprawdziłem sytuację w tabeli, porozmawiałem z dyrektorem sportowym i to w zasadzie było tyle. Warunki do treningu są jednak bardzo dobre, a Wisła ma stabilną sytuację. Cieszę się, że tu trafiłem.

Jak ocenia pan dwa pierwsze mecze w waszym wykonaniu? Mogło być więcej punktów?

– W Bytowie wygraliśmy zasłużenie. Byliśmy lepszym zespołem i mieliśmy więcej sytuacji. Jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie z Wigrami, to tak dobrze już nie było. Chyba za bardzo przestraszyliśmy się rywala z czołówki. Zabrakło organizacji. Myślę, że mogliśmy powalczyć o jedno „oczko”. Jak to się mówi: jeżeli nie możesz wygrać, to przynajmniej zremisuj. Szkoda, że się nie udało, bo w naszej sytuacji każda zdobycz jest na wagę złota.

Przed wami mecz w Głogowie. To będzie trudne spotkanie?

– W tej lidze nie ma łatwych rywali, nikt nie chce też się poddać i spaść z tej ligi. Czeka nas ciężki mecz, ale jedziemy na spotkanie z Chrobrym z optymizmem i mam nadzieję, że przywieziemy jakieś punkty do Puław.

Muszę jeszcze zapytać o sprawę sprzed kilku lat. Twórcy gry FIFA 15 uznali pana za najgorszego zawodnika...

– Co ja mogę jeszcze o tym powiedzieć (śmiech). Ktoś się wyraźnie nie popisał, bo przecież zawsze byłem stoperem, a w grze występowałem na pozycji lewego pomocnika.

Koledzy pewnie nie mieli litości w szatni?

– Trochę się z tego pośmialiśmy, ale w granicach zdrowego rozsądku. Nigdy nie doszło do jakiejś nieprzyjemnej sytuacji.

Liczy pan, że dobrymi występami na zapleczu Lotto Ekstraklasy może przebić się do składu Wisły Kraków?

– Na razie skupiam się przede wszystkim na tym, żeby pomóc Wiśle, ale Puławy. Mamy przed sobą zadanie utrzymania w I lidze i robimy wszystko, żeby obronić się przed spadkiem. A co będzie później okaże się po sezonie.