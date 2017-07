Pływacy AZS UMCS Lublin zmiażdżyli rywali na Olimpiadzie Młodzieży

Pływacy AZS UMCS wywalczyli 23 medale. Drugi z klubów – UKS G 8 Bielany „tylko” 12. Julia Adamczyk zabrała do domu aż... osiem złotych krążków. Pięć z nich wywalczyła w wyścigach indywidualnych, a trzy w sztafetach. – Szczerze mówiąc nie przypominam sobie podobnych osiągnięć, to naprawdę była rekordowa impreza w wykonaniu naszych zawodników – cieszy się trener Piotr Kasperek. I dodaje, że znowu nikt nie spodziewał się aż takiej dominacji. – Ciągle nie spodziewamy się tak dobrych wyników. Z jednej strony może to oznaczać niewiedzę trenerów, z drugiej, że naprawdę to spory wyczyn i że jednak robimy coś dobrze – śmieje się szkoleniowiec. – To jednak zasługa sytuacji w Lublinie. Mamy SMS, a do tego świetny obiekt – wyjaśnia Kasperek.

W sumie klub z Lublina zapisał na swoim koncie osiem złotych medali, 10 srebrnych i pięć brązowych. Chociaż trudno w to uwierzyć, to wynik mógł być jeszcze bardziej okazały. – 10 razy stawaliśmy na drugim stopniu podium, ale w kilku przypadkach przegrywaliśmy z mistrzami, czy wicemistrzami Europy. Wynik naprawdę jest nieprawdopodobny. Nie tylko my byliśmy zdziwieni, ale i rywale – przekonuje trener Kasperek.

Do tej pory najmocniejszą bronią AZS UMCS były panie. Od dawna prym wiedzie Adamczyk, swoje zrobiły także: Wiktoria Samuła (pięć razy na podium podczas OOM), Wiktoria Czarnecka, Ewa Osiniak, Karolina Smyłek, czy Kamila Andrzejewska. Trzeba jednak zauważyć, że tym razem najlepszy wynik punktowy był dziełem Kamila Bryły, który świetnie spisał się na 200 m stylem grzbietowym. – Julia wykonała niesamowitą pracę, ale wszyscy zasłużyli na duże pochwały. Kamil przegrywał tylko z Kacprem Stokowskim. Cały czas robi postępy i uważam, że jeżeli dalej będzie tak pracował, to naprawdę ma przed sobą dużą przyszłość także w seniorach – przyznaje szkoleniowiec AZS UMCS.

Jeżeli chodzi o klasyfikację klubową, to lublinianie zapisali na swoim koncie 747 punktów. Druga Unia Oświęcim uzbierała ich zaledwie 502. Podczas imprezy w Warszawie na podium stanęła również Sandra Redner ze Skarpy Lublin, która wywalczyła brąz na 200 m delfinem.