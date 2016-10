Pod Koszami Dziennika Wschodniego - zaproszenie do Ligi Maxi

Zapraszamy wszystkie zainteresowane drużyny do udziału w amatorskich rozgrywkach Pod Koszami Dziennika Wschodniego Ligi Maxi sezonu 2016/17

Rozpoczęcie rywalizacji organizatorzy – Jerzy Żytkowski i Grzegorz Krzeszowiec – planują na 12-13 listopada. – W porównaniu do ubiegłego sezonu zamierzamy obniżyć dolną granicę wieku uczestników do 35 lat. Będzie to oczywiście konsultowane na zebraniu. Telefonicznie udzielam wszelkich informacji zainteresowanym – powiedział Żytkowski.

Zgłoszenia drużyn przyjmowane są drogą telefoniczną (512 287 622 – Żytkowski) lub mailem m4.lublin@op.pl. Należy również wypełnić formularz zgłoszeniowy ze strony llk.pl.