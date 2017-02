Podlasie gorsze od Ursusa Warszawa

Gospodarze bardzo szybko zdobyli dwa gole, a do tego w wielu fragmentach nie dawali rywalom nawet „powąchać” piłki. Po przerwie zrobiło się nawet 0:4, ale honorowe trafienie dla zespołu Miłosza Storto zdobył Jakub Skrodziuk. W drużynie z Białej Podlaskiej pojawił się testowany skrzydłowy i wypadł pozytywnie.

– Ursus okazał się bardzo dobrą drużyną. Widać było u nich duże doświadczenie, a do tego wysokie zaangażowanie. Są też na innym etapie przygotowań, bo nam na tle rywala zdecydowanie brakowało dynamiki – ocenia trener Storto. Dodaje także, że jego piłkarzom udało się wyrównać, ale sędzia nie uznał bramki Tomasza Nieścieruka.

W zawodach nie wziął udziału Jarosław Milcz, dla którego miał to być ostateczny sprawdzian. Zawodnik przed meczem poinformował trenera, że dostał ofertę testów od innego klubu z III ligi i pojechał walczyć o angaż. W tej sytuacji były gracz Avii i Orląt Radzyń Podlaski raczej nie wyląduje w Podlasiu. Zabrakło również Piotra Antoszczuka, który się rozchorował. Dodatkowo zabrakło również Siergieja Krykuna, który przebywa na obozie uczelnianym. Obaj wkrótce powinni dołączyć jednak do kolegów zanim drużyna wyjedzie na krótkie zgrupowanie do Puław.

Ciągle kontuzje leczą także: Paweł Zabielski, Damian Leśniak i Paweł Radziszewski. Najgorzej wygląda sytuacja z tym ostatnim. Kiedy można się spodziewać jakichś ruchów kadrowych? – Cały czas – przyznaje opiekun Podlasia. – Nie mamy zamiaru zamykać kadry za szybko. Nawet w ostatnim dniu okienka transferowego, jeżeli pojawi się możliwość pozyskania ciekawego zawodnika to będziemy próbowali z niej skorzystać. Na dzień dzisiejszy nie zanosi się też na kolejne osłabienia. Nikt nie powinien już od nas odejść – dodaje trener Storto.

Ursus Warszawa – Podlasie Biała Podlaska 4:1 (2:0)

Bramka dla Podlasia: J. Skrodziuk (80).

Podlasie: Wiśniewski – Dmitruk (46 Szymański), Łakomy (46 Pyrka), Borowik (46 P. Skrodziuk), Komar, Grajek (65 Goździołko), Nieścieruk (55 Andrzejuk), Hołownia (46 Wiraszka), Kocoł (60 Czapski), zawodnik testowany (65 J. Skrodziuk), Sawtyruk (46 Syryjczyk).