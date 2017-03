Podlasie – Unia Tarnów 1:2. Czerwona kartka zmieniła mecz

Duży niedosyt mają kibice w Białej Podlaskiej. W pierwszej połowie meczu z Unią Tarnów wszystko układało się po myśli Podlasia. Gospodarze prowadzili 1:0 i zmierzali po pierwszą wygraną u siebie. Niestety, to goście zabrali do domu wszystkie punkty po wygranej 2:1

Już w 14 minucie po wrzutce z rzutu wolnego Kamila Kocoła piłkę strącił Tomasz Nieścieruk, a w odpowiednim miejscu znalazł się Aleksander Czapski i otworzył swoje bramkowe konto w seniorach. – Ważny gol zarówno dla nas, jak i dla samego zawodnika, bo ma wreszcie na koncie pierwszą bramkę. To powinno dodać mu nieco pewności siebie – wyjaśnia trener Miłosz Storto.

Jeszcze przed przerwą miała miejsce sytuacja, która zmieniła obraz meczu. Siergiej Krykun agresywnie poszedł na piłkę, a przy okazji wślizgu wysoko podniósł nogę i trafił w rywala. Sędzia biegł do zawodnika miejscowych z żółtą kartką, ale w ostatniej chwili zdecydował się pokazać czerwień. Grając całą drugą odsłonę w dziesiątkę bialczanie nie byli w stanie wywalczyć nawet jednego „oczka”.

Bohaterem „Jaskółek” został Artur Biały. Na kwadrans przed końcem zawodów napastnik gości doprowadził do remisu po strzale głową. Później walkę w powietrzu wygrał Łukasz Popiela, a Biały okazał się najsprytniejszy w polu karny i z siedmiu metrów po raz drugi pokonał Macieja Zagórskiego.

– Arbiter wahał się co do czerwonej kartki. Dla mnie za ten faul należała się pomarańczowa. Wszystko wyglądało brutalnie. Więcej było przypadku niż celowości w zachowaniu Siergieja. Szkoda, mamy duży niedosyt po tym spotkaniu, bo rywal był w naszym zasięgu i mogliśmy się pokusić o wygraną. Zostajemy jednak z niczym i musimy poszukać punktów gdzie indzie – wyjaśnia szkoleniowiec Podlasia.

Co ciekawe, dla drużyny z Białej Podlaskiej była to szósta porażka przed własną publicznością w dziewiątym meczu. Plany o pierwszym zwycięstwie u siebie trzeba będzie odłożyć przynajmniej do 25 marca. Wówczas Przemysław Grajek i jego koledzy zmierzą się z Resovią. Za tydzień derby w Radzyniu Podlaskim. Obie nasze drużyny potrzebują punktów.

Podlasie Biała Podlaska – Unia Tarnów 1:2 (0:1)

Bramki: Czapski (14) – Biały (75, 85).

Podlasie: Zagórski – Radziszewski, Pyrka, Łakomy (82 Goździołko), Skrodziuk – Nieścieruk, Grajek (78 Syryjczyk), Krykun, Kocoł, Jakubowski (55 Hołownia) – Czapski (70 Antoszczuk).

Unia: Banek – Jamróg, Bartkowski, Witek, Węgrzyn – Biały (90 Nytko), Hebda (63 Drozdowicz), Wrzosek, Tyl (73 Niemiec), Sojda (63 Zawrzykraj) – Popiela.

Żółte kartki: Hebda, Niemiec (Unia)

Czerwona kartka: Krykun (Podlasie, 42 min, za faul)

Sędziowali: Piotr Burak (Zamość).