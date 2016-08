Podnoszenie ciężarów: Popis Marcina Izdebskiego

Mimo nieznacznej porażki punktowej 1795,1:1859,8 łukowianie mają powody do zadowolenia, a konkretnie Marcin Izdebski. Podopieczny trenera Roberta Dołęgi aż pięciokrotnie poprawiał rekordy Polski do lat 17 w kat. 105 kg. Łukowianin zakończył rywalizację na pomoście z wynikiem 313 kg w dwuboju (143 kg w rwaniu + 170 kg w podrzucie). Poprzednie najlepsze krajowe osiągnięcia również należały do sztangisty Orląt. Wynosiły one 304 kg w dwuboju (142 kg w rwaniu i 162 w podrzucie). Nowe osiągnięcie Izdebskiego to dobry prognostyk przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy, które w tym roku zostaną rozegrane w Nowym Tomyślu.

W drugiej rundzie doszło do niespodzianki. Za taką należy uznać porażkę faworyzowanej Mazovii Ciechanów z Impulsem Warszawa. W pozostałych spotkaniach Tarpan Mrocza okazał się lepszy od Startu Grudziądz, a Budowlani Opole, na własnym pomoście, przekonująco pokonały akademików z Częstochowy. – Mimo porażki powinienem być zadowolony z występu naszych zawodników. Choć zawsze pozostaje niedosyt, bo jednak to porażka. Po rozegranej drugiej rundzie ekstraklasy pozostajemy na trzecim miejscu w tabeli grupy B, co daje utrzymanie. Jak na beniaminka, plan minimum został osiągnięty. Teraz już myślami jesteśmy w Nowym Tomyślu, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa Europy U-15 i U-17, bo tam wystąpią też nasi zawodnicy. Marcin Izdebski, po okresie mocnych treningów w klubie i przez ostatnie pięć tygodni na obozach kadry Polski, gdzie byliśmy w ciągłym kontakcie i analizowaliśmy treningi, jest w bezpośrednim okresie przygotowawczym do zawodów. Zaczyna schodzić z obciążeń treningowych i z każdym dniem łapie świeżość. Jego występ w Polkowicach pokazał, że wszystko jest na dobrej drodze aby bić kolejne rekordy życiowe – mówi szkoleniowiec Orląt Robert Dołęga. (grom)

Wyniki poszczególnych zawodników Orląt Łuków

Bartosz Boncik – 223 kg w dwuboju (100 kg w rwaniu + 123 kg w podrzucie), 331,1 pkt według klasyfikacji Sinclair’a * Łukasz Boncik – 270 kg (125 kg + 145 kg), 365,2 pkt * Łukasz Ławecki – 270 kg (120 kg + 150), 336,4 pkt * Przemysław Korneluk – 283 kg (128 kg + 155 kg), 380,7 pkt * Jarosław Daniluk – 283 kg (125 kg + 158 kg), 330,9 pkt * Marcin Izdebski – 313 kg (143 kg + 170 kg), 381,7 pkt

Komplet wyników spotkań II rundy Ekstraklasy Drużynowych mistrzostw Polski 2016

Grupa A: CLKS Mazovia Ciechanów – UKS Impuls Warszawa 1831,6 pkt : 1870,8 pkt

MGLKS Tarpan Mrocza – MKS Start Grudziądz 1900,7 pkt : 1660,4 pkt

Grupa B: KPC Górnik Polkowice – ŁKS Orlęta Łuków 1859,8 pkt : 1795,1 pkt

Budowlani Opole – AZS AJD Częstochowa 1994,4 pkt : 1727,2 pkt