Polfarmex Kutno – TBV Start Lublin 78:74. Nieudany pościg gości

Lublinianie wybierali się na mecz do Kutna po czterech z rzędu porażkach w Tauron Basket Lidze. Faworytem sobotniego meczu była ekipa gospodarzy, ale lublinianie zapowiadali ambitną walkę. – Mając taki bilans w żadnym meczu nie jesteśmy faworytem. Myślę jednak, że Polfarmex to zespół w naszym zasięgu. Oni też mają słabsze dni i przegrali chociażby z AZS Koszalin. Graliśmy z nimi zresztą na turnieju przedsezonowym i toczyliśmy wyrównaną walkę (porażka 69:77). Potrzebujemy zwycięstw jak tlenu – mówił przed spotkaniem Michał Jankowski, zawodnik TBV Startu.

Pierwsze minuty spotkania należały do gospodarzy, którzy popisali się celnymi rzutami za trzy punkty i dzięki temu zyskali kilkupunktową przewagę. Wtedy jednak do gry wrócił zespół trenera Andreja Zakelja i po pierwszej kwarcie gospodarze wygrywali 24:22. W kolejnej na parkiecie zdecydowanie lepiej prezentowali się gracze Polfarmexu i dzięki temu zeszli na przerwę prowadząc 44:32.

W trzeciej kwarcie sytuacja na parkiecie wyglądała bardzo podobnie. Gospodarze kontrolowali przebieg spotkania i nie pozawalali koszykarzom TBV Startu dość do głosu. Sytuacja zaczęła się zmieniać w kwarcie czwartej. Wtedy to sygnał do ataku dał Paweł Kowalski, który popisał się trzema celnymi „trójkami”. W efekcie osiem minut przed końcem meczu gospodarze prowadzili już tylko 64:59 i to gwarantowało emocje do ostatniej syreny. W końcówce zespół z Kutna powiększył na moment przewagę, ale to nie zraziło lublinian i na minutę przed końcem meczu Polfarmex prowadził zaledwie 72:68. Niestety tej straty lublinianom nie udało się już odrobić i mecz zakończył się wygraną zespołu z Kutna 78:74.

Polfarmex Kutno – TBV Start Lublin 78:74 (24:22, 20:10, 16:20, 18:22)

Polfarmex: Jarecki 20, Berisha 15, Fraser 12, Bartosz 10, Kowalczyk 5, Grochowski 5, Gabiński 5, Sałasz 2, Wallace 2.

TBV Start: Peterson 19, Wiggins 17, Kowalski 11, Balmazović 10, Grzeliński 8, Dłoniak 6, Małecki 3, Jankowski, Ciechociński, Trojan.