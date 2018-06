Polska - Chile 2:2. Pierwszy sprawdzian przed mundialem na remis

Robert Lewandowski: Na pewno jest jeszcze sporo do poprawy 0 0

Polska zremisowała w Poznaniu z Chile 2:2 w meczu towarzyskim. Dla biało-czerwonych był to przedostatni test przed zbliżającym się mundialem. Bramki dla Polski zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Dla gości trafiali Diego Valdes i Miiko Albornoz. – Na pewno jest jeszcze sporo do poprawy. Jeśli nie ma świeżości, to brakuje też tego na boisku – stwierdził Robert Lewandowski, kapitan kadry.