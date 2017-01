Polska – Norwegia 20:22 na MŚ piłkarzy ręcznych (wideo)

Polscy piłkarze ręczni przegrali z Norwegią 20:22 w swoim pierwszym meczu na mistrzostwach Świata we Francji. Zawody były bardzo wyrównane i chociaż w Biało-Czerwonych koszulkach biegali zupełnie nowi gracze, to emocji było co nie miara. Jak zwykle w przypadku naszych szczypiornistów