Polska - Senegal 1:2. Katastrofa na otwarcie mundialu

O pierwszej połowie kibice w Polsce chcieliby pewnie, jak najszybciej zapomnieć. Niby byliśmy częściej przy piłce, ale kompletnie nic z tego nie wynikało. Akcje rywali były dużo groźniejsze. Trudno powiedzieć coś dobrego na temat gry Biało-Czerwonych. Nie działały skrzydła, komentatorzy bardzo rzadko wymieniali też nazwisko Roberta Lewandowskiego.

W 37 minucie Łukasz Piszczek na skrzydle przegrał pojedynek z Mbaye Niangiem. Szybka wymiana podań i mnóstwo miejsca przed naszą szesnastką miał Idrissa Gueye. Strzał Senegalczyka szczęśliwie najpierw trafił w Michała Pazdana, a za chwilę także w Thiago Cionka. I ostatecznie kompletnie zmylił Wojciecha Szczęsnego. Nie tak to miało wyglądać.

Po przerwie wreszcie coś zaczęło się dziać pod bramką rywali. Już w 49 minucie groźnie z rzutu wolnego strzelał Lewandowski. W 56 minucie Piszczek mógł się zrehabilitować, ale po dośrodkowaniu Macieja Rybusa źle trafił w piłkę. A kilka chwil później byliśmy świadkami wielkiej katastrofy. Złe podanie Krychowiaka skończyło się przechwytem Nianga i jego strzałem do siatki. W tej sytuacji nie dogadali się też Szczęsny i Jan Bednarek.

W 70 minucie Arkadiusz Milik miał świetną szansę po podaniu Piszczka, ale strzelił tuż obok bramki. Wreszcie w 86 minucie część win odkupił Krychowiak trafiając do siatki na 1:2. Niestety, to wszystko na co było stać Biało-Czerwonych w Moskwie.

– Straciliśmy dwie kuriozalne bramki. Szkoda, ale zagraliśmy słaby mecz. Końcówka wyglądała lepiej jednak to było za mało – komentował na gorąco na antenie TVP Wojciech Szczęsny.

– Zabrakło siły, świeżości, wszystkiego. Trzeba jednak grać dalej. Płakanie nic tutaj nie pomoże. Nie można się poddawać, trzeba walczyć w kolejnym meczu – oceniał przed kamerami TVP Zbigniew Boniek, prezes PZPN.

Za nami mecz otwarcia, a w niedzielę o godz. 20 mecz o wszystko z Kolumbią. I to dla obu zespołów. Oby tylko ten ostatni pojedynek z Japonią nie był dla piłkarzy Adama Nawałki tylko spotkaniem o honor.

Polska – Senegal 1:2 (0:1)

Bramki: Krychowiak (86) – Cionek (37-samobójcza), Niang (61).

Polska: Szczęsny – Piszczek (83 Bereszyński), Cionek, Pazdan, Rybus, Błaszczykowski (46 Bednarek), Zieliński, Krychowiak, Milik (73 Kownacki), Grosicki, Lewandowski.

Senegal: K. N’Diaye – Wague, Koulibaly, Sane, Sabaly, Sarr, A. N’Diaye (87 Kouyate), Gueye, Mane, Diouf (62 Ndoye), Niang (75 Konate).

Żółte kartki: Krychowiak – Sane, Gueye.

Sędziował: Nawaf Shukralla (Bahrajn). Widzów: 44190.