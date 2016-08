Polska - Węgry na Arenie Lublin. Utalentowany zawodnik nie zagra w kadrze Marcina Dorny

Marcin Dorna wraz ze swoimi podopiecznymi w poniedziałek zameldował się w Arłamowie, gdzie do Euro 2016 przygotowywała się także pierwsza reprezentacja Polski. Kadrowicze młodzieżówki szykują się tu do towarzyskiego spotkania z Węgrami, które we wtorek o godz. 17.30 odbędzie się w Lublinie.

Wśród nominowanych zawodników jest m.in. Mariusz Stępiński, który razem z pierwszą reprezentacją pojechał na Euro 2016. Na francuskich boiskach nie zagrał jednak ani minuty. Mimo tego dobrymi występami w Ruchu Chorzów zapracował na transfer do Ligue 1. Zamieszanie w związku ze zmianą barw klubową nie przeszkodziłu mu jednak w przyjechaniu na zgrupowanie kadry młodzieżowej. Pojawił się na nim od razu po przejściu testów medycznych w Nantes. Do Arłamowa nie dojechał natomiast Paweł Cibicki. Napastnik Jonkopings Sodra IF w ostatniej chwili zdecydował się na grę dla Szwecji, której paszport także posiada. – Rozmawialiśmy z Pawłem i jego ojcem wielokrotnie. Ostatnio byłem nawet u Cibickiego w Szwecji i zapewnił, że chce grać do Polski i jeśli dostanie powołanie, na pewno stawi się na zgrupowaniu. Stało się jednak inaczej. Zawodnik bez podania żadnych przyczyn nie pojawił się w poniedziałek w Arłamowie – zdradził Dorna dla laczynaspilka.pl.