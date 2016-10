POM Iskra Piotrowice – Włodawianka 2:1, pozostałe wyniki IV ligi

Po czterech porażkach z rzędu powody do radości mieli wreszcie piłkarze POM Iskry Piotrowice. Beniaminek pokonał w niedzielę Włodawiankę 2:1.

Gospodarze prowadzili 2:0, ale w 70 minucie Michał Kuczyński mógł zmniejszyć rozmiary porażki. Piłkarz Włodawianki zmarnował jednak rzut karny. Norbert Zdolski w końcówce dał nadzieje przyjezdnym na powalczenie o remis. Na więcej drużyny Marka Droba nie było już jednak stać.

POM Piotrowice – Włodawianka Włodawa 2:1 (1:0)

Bramki: Fularski (45), M. Orłowski (55-z karnego) – Zdolski (82).

POM: Tracz – Piwnicki, Bartoszcze, Nogas, Michał Ostrowski, Al-Swaiti (68 Czajka), Korba, Zając (82 Mateusz Ostrowski), Fularski, M. Orłowski (75 Kaczmarczyk), Baran (46 K. Ostrowski).

Włodawianka: Danielczuk – Leszczyński, Nielipiuk, Błąszczuk, Aftyka, Chodziutko, Soroka, Kuczyński, Drahanczuk, Kędzierski, Zdolski.

Emocje w Końskowoli

Sporo działo się w niedzielnym spotkaniu Powiślaka z Ładą 1945. Gospodarze szybko prowadzili 1:0, ale po 17 minutach to ekipa z Biłgoraja wygrywała 2:1. Podopieczni Jerzego Krawczyka wyrównali dopiero po godzinie gry, a na listę strzelców wpisał się Patryk Grzegorczyk. Wygraną miejscowym zapewnił za to Rafał Banaszek, który huknął do siatki z około 30 metrów.

Powiślak Końskowola – Łada 1945 Biłgoraj 3:2 (1:2)

Bramki: Kopeć (8), Grzegorczyk (62), Banaszak (70) – Dorosz (13), Birut (17).

Powiślak: Bicki – Antoniak, Mulawa, Grzegorczyk, Gołębiowski (58 Niećko), Wankiewicz, Banaszek, Chwiszczuk (72 Sułek), Przychodzień, Kamola (77 Radzikowski), Kopeć.

Łada: Szawara – Mielniczek (83 Mróz), Czarniecki, Mazurek, Kuliński (69 Myszak), Birut, Chmura, Lavruk, Rataj (69 Czok), Konopka, Dorosz.

Mamy to! Unia wygrywa u siebie

Długo kazali swoim kibicom czekać na wygraną w Hrubieszowie piłkarze Unii. Drużyna Dariusza Herbina od czwartej minuty przegrywała z Lewartem 0:1 po golu Mateusza Kompanickiego, ale do końca walczyła o wygraną. Jeszcze przed przerwą trafił Dominik Karaszewski, a bohaterem gospodarzy w końcówce został rezerwowy Krystian Oleszczuk.

Unia Hrubieszów – Lewart Lubartów 2:1 (1:1)

Bramki: Karaszewski (43), Oleszczuk (82) – Kompanicki (4).

Unia: Ryć – Jędrzejuk, Oleksiuk, Garbacz, Wiejak, Fulara, Poterucha, Kazan, Goch, Stepaniuk, Karaszewski.

Lewart: Parzyszek – Piasek (82 Podsiadło), J. Niewęgłowski, Stopa, Marzęda (46 Iskierka), Gawryluk, Wiącek (63 Kuzioła), Walaszek, Bujak, Kompanicki, Zawiślak (25 Sowa).

Polesie Kock – Górnik II Łęczna nie odbył się z powodu złego stanu boiska