Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę: Bilet na Górnika za maskotkę

Sobotnim meczem z Ruchem Chorzów Górnik Łęczna jako pierwszy klub z województwa lubelskiego włączy się do dorocznej akcji. Każda osoba, która przyjdzie wcześniej do punktu zbiórki pod stadionem, w zamian za maskotkę lub paczkę słodyczy otrzyma wejściówkę na mecz Górnika z Ruchem. Jedna maskotka lub paczka słodyczy to jedna wejściówka na mecz. Punkt informacyjny zlokalizowany jest na zewnątrz stadionu w połowie trybuny zielonej i będzie czynny od godziny 13:30 do 16:00.

– Cieszymy się, że piłkarze ekstraklasowego Górnika Łęczna aktywnie włączą się w naszą zbiórkę. To dla nas bardzo ważne i z pewnością będzie miało wpływ na efekty akcji – mówi Ewa Dados, inicjatorka Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

– Wierzymy, że efekty naszego uczestnictwa w Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę pomogą najmłodszym. Zainteresowanie jakim cieszy się sport i piłka nożna to duży kapitał, z którego trzeba korzystać przy okazji takich wydarzeń. Dlatego cieszymy się, że Górnik Łęczna może pomagać i uczestniczyć w tej akcji – dodaje Jakub Drzewiecki, rzecznik prasowy Górnika Łęczna.