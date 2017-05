Popek - Burneika online na żywo. Transmisja KSW 39. Gdzie oglądać?

Popek - Burneika online na żywo. W sobotę 27 maja na Stadionie Narodowym dojdzie do hitowego pojedynku podczas gali KSW 39: Colosseum. Robert Burneika (Hardcorowy Koksu) zmierzy się z Popkiem Monsterem. Podpowiadamy gdzie można obejrzeć walkę w internecie.

- Ja jestem jak czołg. Popek dostanie i tyle. Niech się przygotuje na najgorsze. Moja taktyka będzie hardcorowa - powiedział Burneika.

Po porażce z Mariuszem Pudzianowskim na gali KSW 37 Paweł "Popek Monster" Mikołajuw dostał od władz federacji kolejną szansę na walkę w klatce. Tym razem, podczas organizowanej na PGE Stadionie Narodowej gali KSW 39 zmierzy się Robertem "Hardcorowym Koksem" Burneiką.

- "Popek" jako zawodnik mma wciąż jeszcze ma potencjał sportowy i trzeba mu dać szansę. Jest wielu zawodników którzy przegrywali comebacki czy debiuty. Może się okazać, że drzemie w nim coś więcej niż to, co pokazał podczas walki z "Pudzianem", bo wtedy został rzucony na bardzo głęboką wodę. Jednak jeżeli po raz kolejny "Popek" położy się w klatce po 20 sekundach, nie będąc w stanie przyjąć mocnej szarży, to trzeba będzie jego walki odłożyć, albo odłożyć na dłużej - przyznał współwłaściciel federacji KSW Maciej Kawulski.

- Ja jestem ciekaw tej walki, szczerze powiem. Wiadomo, że to nie są typowi zawodnicy, tylko tacy, którzy gdzieś tam lekko zahaczyli o MMA. Mnie ta walka ciekawi i jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Nie mam pojęcia, kto może wygrać - powiedział Mamed Khalidov, zawodnik MMA.