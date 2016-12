Popek Pudzian KSW 37. Transmisja online. Gdzie obejrzeć walkę?

Popek vs Pudzian. Na tę walkę długo czekali fani KSW. Gala Circus of Pain już w sobotę. Gdzie można ją obejrzeć w jakości HD? Czy jest transmisja online w internecie?

3 grudnia w Krakowie odbędzie się gala KSW 37. Fani MMA już ostrzą sobie zęby na jedną z najciekawszych walk wieczoru, w której zmierzą się Mariusz Pudzianowski i Popek.

Na warszawskim Bemowie odbył się trening medialny przed tym wydarzeniem. - Mariusz się po mnie przejedzie? G...! Jak się przygotuję, wszyscy dostaną wpier... - powiedział w swoim stylu Popek.

- Co o nim wiem? Dobrą muzykę gra i ma niezłe teksty. Ale sport zawodowy różni się znacznie od muzyki. Przygotowania byłī bardzo dobre, bo trenowałem jak przed walką z mistrzem świata - powiedział Pudzianowski.

Ile potrwa to starcie? - Mam nadzieję, że nie będziemy musieli się długo męczyć i ta walka skończy się pod koniec pierwszej rundy - stwierdził Popek.

Popek Pudzian KSW - online. Gdzie obejrzeć stream?

Walkę można oglądać w systemie Pay Per View. Transmisja jest płatna. Można oglądać ją online.

Ile kosztuje transmisja z gali KSW Popek Pudzian? 40 zł. W tej cenie obejrzymy również inne walki wieczoru. Wystarczy wejść na stronę kswtv.com. Start o godz. 18.

Galę KSW można także oglądać w UPC. Jeśli mamy wykupioną telewizję u tego operatora, trzeba wejść na strone upc.pl i zamówić usługę. Dzięki temu dostaniemy dostęp do kanału z walką. Możliwość obejrzenia gali kosztuje 39 zł.

Popek Pudzian KSW. Kto jeszcze będzie walczył?

Swoich tytułów w aż trzech mistrzowskich starciach bronić będą natomiast dwaj najdłużej panujący mistrzowie ciężki Karol Bedorf (14-2, 5 KO, 3 Sub) i półśredni Borys Mańkowski (18-5-1, 3 KO, 7 Sub). Pierwszy zmierzy się z brazylijskim królem nokautu Fernando Rodriguesem Jr (10-2, 7 KO, 2 Sub), natomiast drugi czeka jeszcze na ogłoszenie nazwiska rywala.

W najważniejszym pojedynku w kategorii piórkowej w historii polskiej MMA w Artur Sowiński (17-7, 6 KO, 6 Sub) będzie bronił tytułu KSW w starciu z atakującym go od wielu miesięcy Marcinem "The Polish Zombie" Wrzoskiem (11-3, 4 KO, 3 Sub).