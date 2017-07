Zwycięstwo i porażka Speed Car Motoru Lublin

W sobotę podopieczni trenera Dariusza Śledzia pokonali w Poznaniu Naturalną Medycynę PSŻ Poznań 50:39, a w niedzielę, także na wyjeździe, ulegli Ostrovii Ostrów Wlkp. 41:49. Smak tej porażki osłodziło nieco zdobycie punktu bonusowego.

Niespodziewanie dwa pierwsze biegi sobotniego meczu zakończyły się wygranymi gospodarzy 4:2 i 3:2. Po trzecim wyścigu i podwójnej wygranej Pawła Miesiąca i Daniela Jeleniewskiego lublinianie wyszli na prowadzenie, którego już nie oddali, ale o korzystny wynik musieli walczyć do końca. Wygraną zapewnili sobie w przedostatniej odsłonie, w której zwycięstwo 5:1 zanotowali Miesiąc i Stanisław Burza.

Ten drugi zawodnik w sobotę miał sporo do udowodnienia. Choć awizowane składy Speed Car Motoru na oba weekendowe mecze były takie same, to zapowiadano, że w niedzielę szansę może otrzymać startujący w charakterze gościa Oskar Bober z Betard Sparty Wrocław. W razie słabszego występu w Poznaniu miejsce w zestawieniu meczowym mógł stracić właśnie Burza. Tymczasem popularny „Stanley” po raz kolejny w tym sezonie pokazał ambicję i wolę walki i zakończył zawody z dziewięcioma punktami.

– Staszek po mizernym początku przywiózł bardzo ważne w kontekście wygranej punkty. Jeśli po tym meczu ktoś miałby stracić miejsce w składzie, to na pewno nie on – mówił w sobotni wieczór trener Dariusz Śledź.

Niedzielny mecz lublinianie zaczęli w tym samym składzie i niestety znowu od początku musieli odrabiać straty. Tym razem jednak rywal był o wiele lepiej dysponowany, bo pierwsze biegowe zwycięstwo goście odnieśli dopiero w 12. wyścigu. Losy spotkania były już wtedy przesądzone, ale wciąż trwała walka o punkt bonusowy. Tę walkę na szczęście wygrały „Koziołki”, choć było naprawdę blisko straty 18-punktowej przewagi z pierwszego spotkania.

– Mieliśmy bardzo trudny początek. Nie udało nam się trafić z ustawieniami i wyglądało to nieładnie, bo przeciwnik nam odjechał i budował przewagę. Gdybyśmy obudzili się wcześniej, to byłoby trochę emocji, bo powalczylibyśmy o zwycięstwo. To była dla nas cenna lekcja, z której musimy wyciągnąć wnioski – komentuje trener Śledź.

Rundę zasadniczą żużlowcy Speed Car Motoru zakończą za dwa tygodnie. 29 lipca podejmą na swoim torze Stal-Met Kolejarza Opole.

Zaległy mecz 10. kolejki

Naturalna Medycyna PSŻ Poznań – Speed Car Motor Lublin 39:50

PSŻ: Borodulin 11+1 (3, 1*, 3, 3, 1), Kajzer 3 (1, 2, 0, 0), Borowicz 8+1 (d, 3, 2, 2*, 1), Pytel 3+1 (1, 1, 1*, - ), Jakobsen 8 (2, 3, 2, 1, 0), Liszka 6 (3, 0, 3, 0, w), 0 (w, ns, ns).

Motor: Pedersen 6 (2, 2, 1, 1), Burza 9 (0, 0, 3, 3, 3), Miesiąc 9+4 (3, 1*, 1*, 2*, 2*), Jeleniewski 9+3 (2*, 2, 2, 1*, 2*), Lambert 14 (3, 3, 3, 2, 3), Peroń 0 (u, 0, 0), Brzeziński 3 (2, 1, 0).

kolejka

TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. – Speed Car Motor Lublin 49:41

Ostrovia: Ellis 5 (1,1,3,0), Brzozowski 9+1 (3,3,2*,1,0), Dolny 7+1 (0,2*,3,2,0), Sówka 10 (3,3,1,1,2), Masters 13 (3,3,3,3,1), Nowacki 2+1 (2*,0,0), Bogdanowicz 3 (3,0,2).

Motor: Pedersen 10 (2,d,2,3,3), Burza 2 (0,1,1,-,-), Miesiąc 3+1 (2,1*,0,d), Jeleniewski 10+2 (1*,2,1,3,1,2*), Lambert 13+1 (2,2,2,2,2*,3), Peroń 3+1 (1,1*,0,1), Kuromonow 0 (0,-,0).

Pozostałe mecze: KSM Krosno - Naturalna Medycyna PSŻ Poznań 44:46 * Kolejarz Rawicz – Stal-Met Kolejarz Opole 42:48.

Tabela

Lublin 11 21 +82 Gniezno 9 16 +150 Ostrów 10 16 +19 Krosno 10 11 -2 Poznań 10 10 -66 Opole 10 8 +11 Rawicz 10 0 -194

13 kolejka: Lublin – Opole * Gniezno – Krosno * Ostrów – Rawicz.