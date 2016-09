Porażki szczypiornistów AZS UMCS i rezerw Azotów Puławy

Było to zaległe spotkanie pierwszej kolejki trzeciej grupy. Goście to bardzo wymagająca drużyna, która swego czasu występowała w superlidze. I zdobyte na parkietach najwyższej klasy rozgrywkowej doświadczenie było od początku widoczne w starciu w Lublinie. To przyjezdni lepiej weszli w mecz. Po 13 minutach Jurand prowadził różnicą trzech trafień (6:3). Minimalną przewagę goście utrzymali po pierwszej części spotkania.

Wprawdzie początek drugiej części napawał optymizmem – na tablicy był nawet remis – ale wraz z upływem kolejnych minut to rywale zaczęli znowu przejmować inicjatywę. Wynikiem tego było kilkubramkowe prowadzenie Juranda. W końcówce gospodarze zniwelowali straty do jednego gola (21:22), ale ostatnie słowo należało do przyjezdnych i to oni cieszyli się ze skromnego zwycięstwa 23:21.

AZS UMCS Lublin – Jurand Ciechanów 21:23 (10:11)

AZS UMCS: Kiwilszo, Gajecki – Obydź 4, Pawelczuk 2, Bernat 9, Brodziak 2, Wisznicki 1, Muszyński 1, Buksiński 2, Drozd, Nowak, Makowski, Romaniuk.

Zabrakło doświadczenia

Na otwarcie sezonu 2016/2017 rezerwy Azotów Puławy uległy MOSiR Bochnia różnicą 10 goli

W grupie IV II ligi występować będą dwa zespoły z regionu. Oprócz Azotów II trafiła tutaj Padwa Zamość. Na inaugurację rozgrywek zamościanie mieli wolne. Tymczasem puławianie mierzyli się z jedną z silniejszych ekip w lidze. Jeszcze przed wakacjami zespół z Bochni występował bowiem na parkietach I ligi. I fakt ten miał ważne znaczenie w meczu w hali MOSiR w Puławach.

– Większe doświadczenie i siła fizyczna były w tym meczu zdecydowanie po stronie rywali. Grając bez dwóch naszych „bombardierów”: Kamila Mielczarskiego i Kacpra Adamczuka, musieliśmy szukać w ataku gry jeden na jeden do szóstego metra. Muszę pochwalić zespół za kilka fajnych akcji w ataku i momentami naprawdę niezłą grę w obronie, ale przede wszystkim za ambicję i walkę – mówił po meczu trener Azotów II Piotr Dropek.

Azoty Puławy II – MOSiR Bochnia 19:29 (8:14)

Azoty II: Wiejak, Zapora, Sętowski – Flont 4, Kosiak 3, Urbaniak 3, Śliwiński 3, Domagała 2, P. Górnik 1, M. Górnik 1, Gugała 1, Mchawrab 1, Wójcik, Bielawski, Prościński.