Poska wygrywa z Litwą. Kownacki zrobił różnicę

Młodzieżowa reprezentacja Polski w piłce nożnej w meczu eliminacji do mistrzostw Europy do lat 21 długo męczyła się na Arenie Lublin z niżej notowaną Litwą. Dzięki bramce Dawida Kownackiego wygrała 1:0 i objęła prowadzenie w swojej grupie

Już od samego początku meczu podopieczni trenera Czesława Michniewicza ruszyli do ataku. W drugiej minucie po dobrej akcji piłkę do siatki Litwinów skierował Dawid Kownacki, ale arbiter dopatrzył się przewinienia i nie uznał gola. Zawodnik Sampdorii Genua, który zresztą ma za sobą już mecze w pierwszej reprezentacji, przed przerwą był najaktywniejszym graczem na murawie. „Kownaś” kolejną okazję na gola miał po pół godzinie gry, ale po dośrodkowaniu z prawej strony główkował prosto w bramkarza gości. Jeszcze lepszą okazję na gola w 41 minucie miał Mateusz Wieteska. Obrońca oddał strzał głową, który niestety minimalnie minął bramkę Litwinów i do przerwy kibice nie doczekali się goli.

Po przerwie trener Czesław Michniewicz wprowadził na boisko Konrada Michalika, mającego za zadanie rozruszać grę ofensywną Polaków. I w 51 minucie zawodnik Wisły Płock wpadł w pole karne, oddał płaski strzał, który minął jednak bramkę rywali. W 66 minucie mocno strzelał Świderski, ale piłka poszybowała nad poprzeczką.

Pięć minut później Kownacki był ewidentnie faulowany w polu karnym, ale arbiter zamiast podyktować rzut karny ukarał naszego reprezentanta żółtą kartką i wynik nadal nie ulegał zmianie. I wreszcie w 78 minucie Kownacki otrzymał dobre prostopadłe podanie od Jóźwiaka i technicznym strzałem pokonał golkipera z Litwy. Chwilę później na 2:0 mógł podwyższyć Świderski, ale piłka po jego uderzeniu trafiła w słupek i blisko osiem tysięcy widzów zgromadzonych na trybunach lubelskiego stadionu obejrzało tego wieczoru tylko jedno trafienie.

– W pierwszej połowie graliśmy za wolno. To się zmieniło po przerwie i udało się strzelić bramkę. Co prawda wynik nie jest taki jak wszyscy oczekiwali, ale najważniejsze są trzy punkty. Przynajmniej do września jesteśmy liderami grupy, a mam nadzieję, że tak pozostanie do końca eliminacji – powiedział po meczu przed kamerami Polsatu Sport strzelec jedynej bramki.

Polakom do zakończenia eliminacji pozostały do rozegrania jeszcze trzy spotkania – z Wyspami Owczymi u siebie oraz Finlandią i Danią na wyjazdach. Wszystko wskazuje na to, że o tym czy Biało-Czerwoni zajmą pierwsze miejsce w grupie rozstrzygnie ostatnie spotkanie.

Polska – Litwa 1:0 (0:0)

Bramka: Kownacki (78).

Polska: Grabara – Wieteska, Pestka, Bochniewicz, Piotrowski, Kownacki, Szymański (68 Jóźwiak), Bartosz (46 Michalak), Dziczek, Kapustka, Jagiełło (63 Świderski).

Litwa: Adamonis – Raudonius, Levšin, Šveikauskas, Šimkus, Jankauskas, Putrius (73 Radauskas), Dubickas (60 Megelaitis), Matulevičius, Sadauskas, Baniulis (86 Ruzgis).

Żółte kartki: Szymańki, Kowancki – Sadauskas, Jankauskas, Adamonis, Simkus.

Sędziował: Bojan Nikolić (Serbia). Widzów: 7823

ELIMINACJE MŁODZIEŻOWYCH ME U-21

Drugi mecz grupy III: Gruzja – Dania 2:2 (31 Charaisvili, 62 Mikeltadze – 43 Skov, 75 Nissen).