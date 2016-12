Pszczółka AZS UMCS chce wygrać dwa razy

Debiutujące w europejskich pucharach podopieczne Krzysztofa Szewczyka występy we Wschodnioeuropejskiej Lidze Koszykówki rozpoczęły od turnieju w Rydze. Na Łotwie odniosły dwa zwycięstwa (z ekipami z Wilna i Mińska) oraz nieznacznie uległy faworyzowanym gospodyniom.

– To były nasze pierwsze spotkania w taki w miarę pełnym składzie. Wiadomo jak takie mecze wyglądają... trochę dziwnie. Jadąc na turniej do Rygi zakładałyśmy, że chcemy wygrać każdy mecz. Dwa zwycięstwa to jest fajny wynik choć wiadomo, że z Rygą też można było wygrać. Myślę, że gdybyśmy teraz grały, były w takiej formie i tak zgrane jak w tej chwili to może by się udało. Teraz na pewno gra nam się ze sobą lepiej niż wtedy. Pozostaje nam wygrać dwa spotkania u siebie i będzie dobrze – mówi Dorota Mistygacz, skrzydłowa Pszczółki.

W hali MOSiR w dwudniowych rozgrywkach weźmie udział łącznie sześć drużyn. Oprócz akademiczek będą to obrończynie tytułu – TTT Ryga, uczestnik Euroligi Good Angels Koszyce, Kibirkstis Wilno, Avangard Kijów i Tsmoki Mińsk. Lublinianki w sobotę zmierzą się ze Słowaczkami, a w niedzielę z Ukrainkami.

– Koszyce to na pewno jeden z najmocniejszych zespołów w całych tych rozgrywkach, wygrały wszystkie spotkania w Rydze i na pewno nie będą łatwym rywalem, ale tak jak mówię, my też jesteśmy silniejsze z meczu na mecz także myślę, że będzie dobrze. Jeśli chodzi o zespół z Ukrainy to wydaje się, że teoretycznie jest na niższym poziomie niż Koszyce, ale też nie można tutaj nikogo lekceważyć, bo to nie są przypadkowe drużyny – ocenia Mistygacz.

Pszczółki nie będą miały wiele czasu na regenerację przed turniejem, bo jeszcze w czwartek rozgrywały ligowy mecz z Zagłębiem Sosnowiec (spotkanie zakończyło się po zamknięciu dzisiejszego wydania gazety). – To będzie dość intensywny okres. Coż.. tak się poukładało, nie ma co tutaj płakać, trzeba zagrać i tyle – twierdzi jednak Mistygacz.

Terminarz rozgrywek

Sobota, 3 grudnia: Kibirkstis Wilno – TTT Ryga (14) * Avangard Kijów – Tsmoki-Mińsk (16.15) * Good Angels Koszyce – Pszczółka AZS UMCS Lublin (18.30).

Niedziela, 4 grudnia: Tsmoki-Mińsk – Kibirkstis Wilno (12) * TTT Ryga – Good Angels Koszyce (14.15) * Pszczółka AZS UMCS Lublin – Avangard Kijów (16.30).

WOKÓŁ TURNIEJU

Kup bilet w przedsprzedaży

Trwa przedsprzedaż biletów na turniej Eastern European Women’s Basketball League. Normalne kosztują 20 zł (na jeden dzień) i 30 zł (na wszystkie mecze), a ulgowe o pięć złotych mniej. Można kupować je w klubowym sklepie na stronie azs.umcs.pl. Sprzedaż stacjonarna w kasach hali MOSiR ruszy 2 grudnia. Wejściówki będzie można kupować także 3 i 4 grudnia na godzinę przed startem pierwszych spotkań i przez cały czas trwania turnieju. Posiadacze karnetów na mecze Pszczółki AZS UMCS Lublin w Basket Lidze Kobiet w sezonie 2016/17 mają darmowy wstęp na turniej.

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

Przy okazji turnieju Eastern European Women’s Basketball League AZS UMCS włączy się do akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Na kibiców w hali będą czekały specjalne kosze, w których będzie można zostawiać trwałą żywność, zabawki czy odzież. Dodatkowo, organizatorzy przewidzieli różne atrakcje: konkursy w przerwie meczu, występy zespołu Dance Mania, fotobudkę, strefę małego AZS-iaka z dmuchanym placem zabaw dla dzieci.