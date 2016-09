Puchar Polski: ciekawe mecze w Lublinie i Lubartowie

Drużyna Grzegorza Białka ostatnio znowu wpadła w dołek. W weekend zabrakło na boisku Jacka Paździora i w obronie dziurę musiał łatać inny doświadczony zawodnik – Andrzej Gutek. Efekt? Brakowało go w środku pomocy, a dodając do tego kłopoty ze skutecznością nie ma się co dziwić, że Lublinianka przegrała u siebie z Kryształem Werbkowice 0:1. Stal w niedzielę rozbiła Polesie Kock 7:2, ale grający trener niebiesko-żółtych Daniel Szewc nie był zadowolony z postawy zespołu. – Popełniliśmy za dużo prostych błędów, a rywale mieli mnóstwo okazji i mogli zdobyć kilka goli więcej. Porozmawialiśmy sobie poważnie po końcowym gwizdku – wyjaśniał Szewc.

Ciekawie powinno być też w Lubartowie. Trener Lewartu Robert Makarewicz będzie miał okazję po raz pierwszy zmierzyć się ze swoim byłym klubem – Powiślakiem. Ekipa z Końskowoli spróbuje się z kolei podnieść po laniu, jakie dostała w niedzielę od Tomasovii i to u siebie (1:4).

III RUNDA PP LZPN

Wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 16.15: Lublinianka – Stal Kraśnik * Ludwiniak Ludwin – POM Iskra Piotrowice * Lewart Lubartów – Powiślak Końskowola * Cisy Nałęczów – Perła Borzechów * Janowianka Janów Lubelski – Wisła II Puławy.

II RNDA PP CHOZPN

Wszystkie mecze rozpoczną się o godz. 16: Vitrum Wola Uhruska – Sparta Rejowiec Fabryczny * Granica Dorohusk – Spółdzielca Siedliszcze * Hetman Żółkiewka – Unia Rejowiec * Frassati Fajsławice – Ruch Izbica * Unia Białopole – Sawena Sawin * Ogniwo Wierzbica – Brat Siennica Nadolna * Start Krasnystaw – EKO Różanka.