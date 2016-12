- Dla mnie on już ma jaja, że wszedł do ringu po takiej przerwie i prowadząc taki tryb, jaki prowadził. Jednak to ja byłem góra, to ja mu odebrałem koronę i jestem samozwańczym królem Albanii. A tak na poważnie to jego scena, a moja arena - powiedział Mariusz Pudzianowski o Pawle "Popku" Raku, którego pokonał w jednej z walk wieczoru na gali KSW 37.

Pudzian lepszy od Popka. Mariusz Pudzianowski pokonał przez nokaut Pawła Raka podczas walki stoczonej na gali KSW 37. - Może i wyglądało na łatwą walkę, ale za tym stoi pięć miesięcy treningów od piątej rano do dwudziestej, a to już łatwe nie jest. Był stres, bo on jest jak ja na początku kariery w mma. Jest jak parowóz, jeżeli by tylko pocelował, to jeden cios i rampampam - powiedział po walce "Pudzian".