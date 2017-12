Real Madryt – Barcelona. El Clasico już w sobotę o godz. 13 (wideo)

W najbliższą sobotę (23 grudnia) Real Madryt zmierzy się w El Clasico z Barceloną. „Królewscy” podejdą do spotkania z nożem na gardle. Przed 17. kolejką ligi hiszpańskiej czwarty w tabeli Real ma aż 11 punktów straty do prowadzącej „Dumy Katalonii” i porażka w bezpośrednim starciu może ograniczyć niemal do zera szanse ekipy Zinedine'a Zidane'a na doścignięcie Barcy.

– Ta sytuacja, która wynika dzisiaj z tabeli, to po prostu zły początek sezonu w wykonaniu Realu Madryt, ale często w lidze jest tak, że za taki kryzys płaci się utratą mistrzostwa. Jeśli zwrócimy uwagę na to, jak mało spotkań te drużyny przegrywają w trakcie całych rozgrywek, to mamy odpowiedź, która mówi, że Realowi będzie bardzo trudno odrobić taką stratę do Barcelony – powiedział w rozmowie z x-news Jan Urban, były zawodnik i trener klubów ligi hiszpańskiej.