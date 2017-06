Real Madryt - Juventus 4:1. Królewscy przeszli do historii Ligi Mistrzów

Real zdominował Ligę Mistrzów w ostatnich latach. W sobotę wygrał po raz trzeci na cztery sezony. Drugi raz do tego sukcesu Królewskich poprowadził Zidane.

- Gratuluję wszystkim zawodnikom, są wspaniali. Takie sukcesy odnosi się tylko ciężką, wspólną pracą. Gdyby mi ktoś kiedyś powiedział, że osiągnę takie sukcesy jako trener, nigdy bym nie uwierzył. To ogromna satysfakcja. Teraz pozostaje nam cieszyć się tym i odpocząć. W przyszłym sezonie też będę trenerem Realu - powiedział francuski szkoleniowiec na pomeczowej konferencji prasowej.

Spotkanie z ekipą z Madrytu na długo zapamięta Cristiano Ronaldo. Portugalczyk dwa razy trafił do siatki, zdobywając swoją 105. bramkę w Lidze Mistrzów i po raz szósty sięgając po koronę króla strzelców.

- To był dobry finisz bardzo udanego sezonu. Jestem zadowolony, bo wygraliśmy Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu i zapisaliśmy się w historii. To kolejny rekord do kolekcji. Cieszę się z wygranego pucharu i z osiągnięć indywidualnych. Zostałem królem strzelców Ligi Mistrzów i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Mój cel to wygrać ją również za rok, co jednak nie będzie łatwe - powiedział Ronaldo.

Juventus Turyn – Real Madryt 1:4 (1:1)

Bramki: Mario Mandżukić (27) – Cristiano Ronaldo (20, 64), Casemiro (61), Marco Asensio (90).

Juventus: Buffon – Barzagli (66 Cuadrado), Bonucci, Chiellini – Dani Alves, Khedira, Pjanić (71 Marchisio), Alex Sandro, Dybala (78 Lemina) – Higuain, Mandżukić.

Real: Navas – Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Kroos (89 Morata), Casemiro, Modrić – Isco (83 Asensio), Benzema (78 Bale), Cristiano Ronaldo.

Żółte kartki: Dybala, Cuadrado, Alex Sandro – Carvajal, Sergio Ramos, Kroos.

Czerwona kartka: Juan Cuadrado (Juventus, 84. min, za drugą żółtą).

Sędziował: Felix Brych (Niemcy). Widzów: 65842.