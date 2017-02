Reprezentant Finlandii w Wiśle Puławy!

Toni Kolehmainen dołączył do zespołu Wisły Puławy. Zawodnik w środę przeszedł badania, a w czwartek rozpoczął treningi z Dumą Powiśla. Fin ma 28 lat, występuje na pozycji środkowego pomocnika, a w swojej karierze zaliczył 14 występów w reprezentacji i zdobył w nich trzy bramki.

Kolehmainen grał w młodzieżowych drużynach Blackburn Rovers i AZ Alkmaar. Szkoleniowcem tej drugiej drużyny był wówczas Louis van Gaal, który zresztą pozwolił piłkarzowi zaliczyć debiut w Pucharze Holandii. W Eredivisie nowy gracz Wisły nie wystąpił jednak w żadnym oficjalnym spotkaniu.

Ostatnio zakładał koszulkę HJK Helsinki. W swojej rodzimej lidze ma na koncie ponad 100 występów, w których zdobył osiem goli i rozdał 16 asyst. W obecnych rozgrywkach Fin cztery razy pojawił się na boisku w ramach eliminacji Ligi Europy. Portal transfermarkt wycenia obecnie 28-latka na 200 tysięcy euro, ale w 2012 roku norweski Honefoss zapłacił za niego 500 tysięcy euro.

– Gdy dowiedziałem się, że Wisła się mną interesuje to w pierwszej kolejności zadzwoniłem do Peteri Forsella i Kaspara Hamalainena, żeby się dowiedzieć jak generalnie wygląda polska piłka nożna, ponieważ nigdy nie miałem z nią do czynienia – mówi Kolehmainen.

– Od nich dowiedziałem się, że tempo w Polsce jest dużo szybsze niż w Finlandii. Ważne dla mnie również było obejrzenie meczów Wisły, które przesłał mi dyrektor sportowy, bo dużą wagę przywiązuje do stylu gry całej drużyny i czy będę się potrafił w nim odnaleźć. Dla mnie gra w Puławach na pewno będzie bardzo ciekawą przygodą i jednocześnie dam z siebie wszystko aby pomóc zespołowi w walce o I-ligowy byt – dodaje nowy zawodnik ekipy z Puław.