Rosa Sport Radom – TBV Start II Lublin 66:73. Posiłki przyniosły efekt

Zawodnicy AZS UMCS Lublin coraz mocniej zgłaszają swoje aspiracje do walki o awans do I ligi. W sobotę podopieczni Przemysława Łuszczewskiego rozgromili 95:58 Sokół Ostrów Mazowiecką.

Lublinianie dominowali przez całe spotkanie, a ich liderem po raz kolejny był Piotr Jagoda. Doświadczony gracz uzyskał ostatnio bardzo wysoką formę i w ciągu zaledwie jedenastu minut zdobył 21 punktów. – Drużyna Sokoła Ostrów Mazowiecka przyjechała bez jednego podstawowego zawodnika. Na pewno nam to ułatwiło sprawę, dlatego chcieliśmy wyjść mocno i agresywnie. Kiedy zdobyliśmy dwudziestopunktową przewagę, to nie odpuszczaliśmy i pracowaliśmy nad sukcesywnym powiększanie jej. Oczywiście, zawsze mogliśmy zagrać lepiej, ale cieszę się, że każdy dostał swoje minuty i je w miarę wykorzystał – przyznał na klubowej stronie Przemysław Łuszczewski, opiekun AZS UMCS.

Dobry nastrój zapanował również w obozie rezerw Startu Lublin, które odniosły swoje drugie zwycięstwo. Ekipa Andrzeja Dubielisa na mecz z Rosą Sport Radom pojechała wzmocniona Bartoszem Ciechocińskim i Michałem Jankowski, którzy na co dzień grają w Polskiej Lidze Koszykówki. Te posiłki okazały się kluczowe, bo Ciechociński zdobył 19, a Jankowski aż 35 punktów. Temu drugiemu notę nieco obniża fakt, że do uzyskania takiego dorobku potrzebował aż 36 rzutów. Nie zmienia to jednak faktu, że TBV Start II wygrał 73:66 i opuścił ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

AZS UMCS Lublin – Sokół Ostrów Mazowiecka 95:58 (20:7, 20:12, 27:16, 28:23)

AZS UMCS: Marciniak 12 (1x3), Wiśniewski 11, B. Karolak 10 (1x3), Dusiło 9 (1x3), Tradecki 6 (2x3) oraz P. Jagoda 21 (5x3), Krzeszowski 13 (1x3), D. Myśliwiec 6 (1x3), Kowalczuk 5, Ł. Beczek 2, Stefaniuk 0, Nycz 0.

Sokół: Szczerbatiuk 21 (2x3), Grudziński 15 (1x3), Skarpetowski 6 (1x3), Koźluk 5, Barszcz 5 (1x3) oraz Niedbalski 3, Grabowski 3 (1x3), Krawczyk 0, Wasil 0.

Sędziowali: Szybisty i Pacek. Widzów: 300.

KS Rosa Sport Radom – TBV Start II Lublin 66:73 (17:21, 15:25, 20:19, 14:8)

Rosa: Kołakowski 18 (1x3), Golus 14 (2x3), Krakowiak 12, Wątroba 8, Tyszka 5 (1x3) oraz Adamczyk 5 (1x3), Nowakowski 2, Walski 2, Woźniak 0, Bernasiak 0.

TBV Start II: Jankowski 35 (8x3), Ciechociński 19 (2x3), Matysek 4, Łoś 4 (1x3), M. Uniłowski 2 oraz Kacki 3, Burzec 0, Szyszkowski 0, Garbacz 0, Targosz 6.

Sędziowali: Bartocha, J. Adameczek. Widzów: 200.