Rozgrywki LNBA: Trzy zespoły w tym sezonie jeszcze nie przegrały

Początek meczu należał do piątej ekipy tabeli. Bracia grali powoli i mało skutecznie, co spowodowało, że po pierwszej kwarcie przegrywali 8:16. Grizzly kontrolowali mecz do początku czwartej kwarty. W ostatniej odsłonie Bracia pokazali swoją klasę. Do remisu doprowadził Mateusz Nieleszczuk, a chwilę później on i jego koledzy objęli prowadzenie. Duża w tym zasługa Jacka Olejniczaka. Były center Startu Lublin rządził pod tablicami i mecz zakończył z piętnastoma zbiórkami na koncie. Najskuteczniejszy w ekipie Braci Mrozik był Paweł Karolak, zdobywca 15 punktów. U pokonanych nieźle zagrał Mateusz Szczepaniak, który zapisał na swoim koncie 14„oczek”. Mnóstwo emocji było także w konfrontacji Alco i BiM Team. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były aż dwie dogrywki. Alco miało do dyspozycji tylko pięciu graczy i w końcówce meczu wyraźnie opadło z sił. Bohaterem meczu był Mateusz Prażmo. Pochodzący z Lubartowa koszykarz zdobył aż 25 punktów. U przegranych double-double skompletował Michał Wróblewski. Były gracz Startu zapisał na swoim koncie 13 punktów i 11 zbiórek.

W Konferencji B rządzi Partizan. Lubartowianie nadal nie zaznali smaku porażki, a w miniony weekend wygrali 59:34 z MyjniaKrycha-CgmPolska. Klasą dla siebie był Piotr Matyjaszczyk, autor 31 punktów. W meczu Vapolu D-Art i Venty, czyli ekip walczących o play-off, górą byli ci drudzy. Vapol miał do dyspozycji tylko pięciu graczy i kończył w czwórkę, bo trzy minuty przed końcem parkiet za pięć przewinień musiał opuścić Tomasz Smala. Venta wykorzystała osłabienie rywali, zdobyła sześć punktów z rzędu i wygrała 40:38. Bohaterem został Sławomir Suchorowski, autor 11 punktów.

Konferencja C w ten weekend miała przerwę. W tabeli tej ligi prowadzi bez porażki GoPro Lublin #51.

Konferencja A: Alpaca-Alfachem – Rodmos 56:59 * DBros Puławy – Ekbud 49:53 * Kadeo-Nadar – DRAGON Juranda 7 68:47 * Bracia Mrozik – Grizzly Asseco BS 55:50 * Alco – BiM Team 52:55 * Matematyka – Arkada 66:37.

1.Bracia Mrozik 8 16 452:342

2.Matematyka 8 15 514:370

3.BiM 8 14 440:399

4.DRAGON 8 13 381:384

5.Grizzly 8 13 420:357

6.Alco 8 12 410:377

7.Kadeo 8 12 398:293

8.Rodmos 8 11 380:446

9.Ekbud 8 11 380:406

10.Arkada 8 10 333:422

11.Alpaca 8 9 368:494

12.DBros 8 8 389:475

Konferencja B: Partizan – MyjniaKrycha-CgmPolska 59:34 * Symbit – Korwex 52:32 * NoToCo – AT Vision 40:47 * Domik Pasywny – Jurand 50:20 * Ibra Poniatowa – WSNS Devils 33:55 * Vapol D-Art – Venta 38:40.

1.Partizan 8 16 453-324

2.WSNS 8 15 377-255

3.AT Vision 8 13 394-392

4.MyjniaKrycha 8 13 380-336

5.NoToCo 8 13 391-320

6.Venta 8 12 371-352

7.Korwex 8 11 345-403

8.Ibra 8 10 294-351

9.Vapol 8 10 294-351

10.Symbit 8 10 329-374

11.Domik8 10 357-386

12.Jurand 8 8 215-399